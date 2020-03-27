В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда в нерабочую неделю

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом РФ нерабочей неделей — с 30 марта по 3 апреля.

Особо оговаривается, что поскольку установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, то наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней не является основанием для снижения зарплат.

Однако, так как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, пишет Lenta.ru.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

Также Минтруд перечислил категории работников и организаций, на которые режим нерабочей недели не распространяется.

Среди них все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт.

Также режим нерабочей недели не распространится на работников социальных фондов — Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда ОМС.

Помимо этого, по решению руководителей продолжат работать государственные и муниципальные служащие.

Полные разъяснения опубликованы на сайте ведомства.