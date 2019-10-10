В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Взять ипотеку» и переход в «ДомКлик»

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился раздел «Взять ипотеку», который позволяет перейти к оформлению ипотеки Сбербанка и выбрать подходящую квартиру с помощью сервиса «ДомКлик».

В приложении пользователю нужно зайти в раздел «Кредиты» — «Рассчитать и взять кредит» — «Взять ипотеку». После этого клиент перейдет в приложение «ДомКлик», где сможет отправить заявку на ипотеку за 5 минут с мобильного телефона и получить решение банка в течение 24 часов.

Дальнейшее оформление ипотеки, поиск недвижимости и подготовка к сделке также проходят в мобильном приложении или на сайте «ДомКлик». В банк нужно приехать только на подписание документов.

Николай Васев,

директор дивизиона «ДомКлик»:

Пользователям удобно и привычно получать все финансовые услуги в мобильном приложении Сбербанка, которым пользуются уже более 50 млн человек по всей России. Поэтому мы сделали доступной возможность перейти к оформлению ипотеки прямо из приложения «Сбербанк Онлайн».

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 97,8 млн активных клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.