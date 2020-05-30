В Москве и Сибири россияне начали массово скупать вентиляторы и кондиционеры

Жаркая погода в целом ряде регионов России в мае разогнала спрос на вентиляторы и кондиционеры. Как пишет retail.ru со ссылкой на даные агентства «Платформа ОФД», он увеличился на 90−130%.

Повышенный спрос, конечно же, развязал руки продавцам, которые подняли ценник.

Вентиляторы подорожали примерно на 13−15%. Теперь в среднем его можно приобрести за 1600 рублей.

Сплит-системы кондиционирования пока не демонстрировали такого ценового роста. В среднем их можно купить по цене 17,2 тыс. рублей за штуку.

Авторы исследования отмечают, что повышенный спрос на чистый и охлажденный воздух зафиксирован в Москве, Новосибирске, Томске, Кузбассе и на Алтае.

По прогнозам синоптиков, нынешнее лето будет достаточно жарким, а переносить жару дома на самоизоляции очень тяжело. Особенно пожилым людям с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.