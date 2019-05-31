В Москве появились муралы ECCO

Каждой весной Москва расцветает по-новому: сирень, жасмин и яблони наполняют воздух неповторимым ароматом, сады и парки оживляет детский смех, в прогулочных зонах появляются палатки с мороженым и пункты проката, а летние веранды ресторанов создают атмосферу курортного города.
Этой весной даже серые кирпичные стены безликих домов-великанов приобретают новые краски, и мы безмерно рады внести свой вклад в создание сразу нескольких арт-объектов на улицах столицы. Уже сегодня вы сможете встретить наши рисунки в самых оживлённых местах — там, где любят гулять не только москвичи, но и туристы:
- Новый Арбат (ул. Большая Молчановка, 15/12);
- Кузнецкий Мост (ул. Большая Дмитровка, 8, стр.5);
- Садовое кольцо (Большой Строченовский пер., 4, стр.1);
- Проспект Мира (пр-т Мира, 31).
Наслаждайтесь прекрасной летней погодой, гуляйте пешком, посещайте любимые места и помните: где бы вы не находились, в обуви ЕССО вы всегда в самом комфортном месте на земле.
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