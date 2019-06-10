Датский бренд ECCO превратил обыкновенные столичные дома в яркие арт-объекты. На муралах изображена обувь из новой коллекции Весна — Лето 2019.

Каждой весной Москва расцветает по-новому: сирень, жасмин и яблони наполняют воздух неповторимым ароматом, сады и парки оживляет детский смех, в прогулочных зонах появляются палатки с мороженым и пункты проката, а летние веранды ресторанов создают атмосферу курортного города.

В Москве появились муралы ECCO. архив компании «Ecco»

Этой весной даже серые кирпичные стены безликих домов-великанов приобретают новые краски, и мы безмерно рады внести свой вклад в создание сразу нескольких арт-объектов на улицах столицы. Уже сегодня вы сможете встретить наши рисунки в самых оживлённых местах — там, где любят гулять не только москвичи, но и туристы:

Новый Арбат ( ул. Большая Молчановка , 15/12);

ул. Большая Молчановка 15/12); Кузнецкий Мост ( ул. Большая Дмитровка , 8 , стр.5);

ул. Большая Дмитровка 8 стр.5); Садовое кольцо ( Большой Строченовский пер., 4 , стр.1);

Большой Строченовский пер., 4 стр.1); Проспект Мира ( пр-т Мира , 31).

Наслаждайтесь прекрасной летней погодой, гуляйте пешком, посещайте любимые места и помните: где бы вы не находились, в обуви ЕССО вы всегда в самом комфортном месте на земле.

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