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В Москве появились муралы ECCO

Датский бренд ECCO превратил обыкновенные столичные дома в яркие арт-объекты. На муралах изображена обувь из новой коллекции Весна — Лето 2019.

Каждой весной Москва расцветает по-новому: сирень, жасмин и яблони наполняют воздух неповторимым ароматом, сады и парки оживляет детский смех, в прогулочных зонах появляются палатки с мороженым и пункты проката, а летние веранды ресторанов создают атмосферу курортного города.

В Москве появились муралы ECCO.
В Москве появились муралы ECCO.
архив компании «Ecco»

Этой весной даже серые кирпичные стены безликих домов-великанов приобретают новые краски, и мы безмерно рады внести свой вклад в создание сразу нескольких арт-объектов на улицах столицы. Уже сегодня вы сможете встретить наши рисунки в самых оживлённых местах — там, где любят гулять не только москвичи, но и туристы:

  • Новый Арбат (ул. Большая Молчановка, 15/12);
  • Кузнецкий Мост (ул. Большая Дмитровка, 8, стр.5);
  • Садовое кольцо (Большой Строченовский пер., 4, стр.1);
  • Проспект Мира (пр-т Мира, 31).

Наслаждайтесь прекрасной летней погодой, гуляйте пешком, посещайте любимые места и помните: где бы вы не находились, в обуви ЕССО вы всегда в самом комфортном месте на земле.

Больше идей для вдохновения и самые яркие новинки знаменитого датского бренда ЕССО прямо сейчас на сайте www.ecco-shoes.ru.

В Москве появились муралы ECCO.
В Москве появились муралы ECCO.
архив компании «Ecco»
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