В МТС прокомментировали, почему в Алтайском крае не было связи

Дмитрий Левин,
директор филиала ПАО «МТС» в Алтайском крае:
Ночью в Новосибирске компания проводила работы на сетях. Пока непонятно, что произошло. Но остается фактом, что утром 12 сентября сеть практически легла. Абоненты не могли позвонить друг другу внутри сети МТС. Причины инцидента устанавливаются. По нашим данным, сбой затронул не только Алтайский край, но и другие регионы Сибири. Сейчас сеть практически восстановлена.
По данным онлайн-сервиса downdetector, отчеты о сбое поступили из Новосибирска, Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Читы, Омска, и Самары, пишут в группе Barnaul22.