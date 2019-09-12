В МТС прокомментировали, почему в Алтайском крае не было связи

Ночью в Новосибирске компания проводила работы на сетях. Пока непонятно, что произошло. Но остается фактом, что утром 12 сентября сеть практически легла. Абоненты не могли позвонить друг другу внутри сети МТС. Причины инцидента устанавливаются. По нашим данным, сбой затронул не только Алтайский край, но и другие регионы Сибири. Сейчас сеть практически восстановлена.