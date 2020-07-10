В небо под пропеллером. Почем барнаульцы продают свои вертолеты

Лопасти крутятся, а денюжки, видимо, кончились. Пандемия заставила людей спуститься с небес на землю, а любители полетать продают свои воздушные средства передвижения. Во сколько обойдется такое приобретение для барнаульцев — в материале altapress.ru.

Ка-26 (ОКБ Камов) — потрясающий двухдвигательный вертолет, изобретенный в далеком 1965 году в Улан-Удэ. Однако модель из объявления летала долгое время по небу Алтайского края. Главная особенность — маневренность. А все из-за шести лопастей, которые умеют менять угол наклона и крутиться в разные стороны.

Вертолет Ка-26. avito.ru.

Вертолеты Ка-26 многофункциональны — и пассажирам полетать можно (не больше 6 штук), и поля обработать, и ношу массой 900 кг поднять. Наверное за такой разброс в своей деятельности НАТО окрестил его «хулиганом». Продавец за культовую советскую «вертушку» просит всего 1,1 млн рублей.

Второй продавец представил вертолет Ми-8Т (ОКБ Миль). Такое летательное средство бывает двух модификаций: гражданское и военное. Но его продает частное лицо, поэтому предназначение у него исключительно мирное. Скорее всего, в прошлом он использовался для транспортировки пассажиров и грузов. Особенность класса Ми-8Т — возможность трансформироваться.

Вертолет Ми-8Т. avito.ru.

При необходимости можно увеличить количество посадочных мест. Для наглядности, в кабину помещается 32 солдата или 12 носилок с сопровождающими. Грузоподъемность на внешних носителях равна 3 тыс. кг, на внутренних — 4 тыс. кг.

К сожалению, автор объявления называть цену отказался категорически. Но судить можно по вторичному рынку в России, где стоимость такой «машинки» начинается от 6,7 млн рублей. У продавца «в наличие 8 вертолетов Ми-8Т, также есть другие модели. Все зависит от Вашей потребности».

Вертолет Airbus Helicopters H125. avito.ru.

Для сравнения, в Московской области несколько десятков объявлений о продаже вертолетов различных марок и конфигураций. Но самый дорогой был оценен в 233,75 млн рублей.

Им оказался Airbus Helicopters H125 2019 года выпуска. Французская многоцелевая «вертушка» вмещает до пяти пассажиров и одного пилота.