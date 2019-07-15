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16 июля

В России 15 июля стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции

В рамках пилотного проекта с середины июля на некоторых молочных предприятиях будут маркироваться специальным знаком выпускаемые молоко и сливки, сливочное масло, сыры, йогурты, кефир, молочная сыворотка, мороженое и творог. Эксперимент продлится до 29 февраля 2020 года.

Молоко.
Молоко.
Ирина Пергаева

На упаковке такой продукции будет размещаться так называемый «Честный знак», который интегрирован с кассами в рознице. Он дает возможность потребителю даже с помощью мобильного телефона проверить дату выпуска продукта и срок его годности. Инициатором эксперимента является федеральный Центр развития перспективных технологий.

Правда, весьма сомнительно, что производители молочной продукции в восторге от еще одной системы контроля. В настоящее время они уже находятся в стадии внедрения электронной сертификации «Меркурий».

С 1 июля такие ветеринарные сертификаты оформляются на сыры, сливочное масло, сгущенку и сухое молоко. С 1 ноября система сертификации должна распространиться на йогурты, кефир и молоко.

Пока остается не ясным, как будет решаться проблема дублирования двух систем.

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