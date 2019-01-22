В ногу со временем: энергетики Алтайского края переходят на цифровые технологии

Диспетчерское и технологическое управление электрическими сетями филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» станет полностью цифровым. Переход распределительных сетей крупнейшей энергокомпании Алтайского края на цифровые технологии способствует более эффективной их эксплуатации, а, значит, обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Первой цифровая сеть радиосвязи введена в эксплуатацию в Белокурихинских электрических сетях — самом сложном производственном отделении «Алтайэнерго», где значительная часть линий электропередачи (ЛЭП) проходит по труднодоступным горным районам. Пилотный проект был осуществлен в 2017 году, и уже на следующий год цифровая радиосвязь создана в Восточных сетях. Теперь оперативный, оперативно-ремонтный персонал и персонал аварийно-восстановительных бригад этих производственных отделений могут вести оперативные переговоры с высоким качеством связи на всей территории обслуживания.

В планах энергетиков на 2019 год — оснащение цифровой радиосвязью Северо-Восточных электрических сетей. Там введут в работу восемь ретрансляторов и 46 стационарных радиостанций. Радиостанциями также будут оборудованы 55 единиц автомобилей и спецтехники. Еще 25 переносных получат оперативные бригады.

В текущем же году планируется установка оборудования на объектах Павловского РЭС — в рамках создания первого цифрового РЭС «Алтайэнерго». Это практически на 20 процентов обеспечит покрытие цифровой радиосвязью территории Центральных электрических сетей.

Сеть цифровой радиосвязи обеспечивает контроль над передвижением бригадных автомобилей и персонала, расширяет зону покрытия, вне зависимости от удаленности и рельефа местности. Кроме того, оперативные переговоры записываются, что дает возможность дальнейшего анализа конкретных ситуаций.