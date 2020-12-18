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В Новый год с приятными покупками по оптимальным ценам. Скидки не только в Черную пятницу

Во всем городе горят гирлянды, идет снег, по улицам ходят люди с красивыми пакетами из магазинов. А это значит, что Новый год совсем скоро. Каждый пытается все успеть. В итоге — уйма потраченных денег и сил. Не повторяйте ошибки людей. Воспользуйтесь полезными советами об экономии в праздник.

Подарки. Покупки. Новый год
Подарки. Покупки. Новый год
СС0

Планируйте покупки

Хотите сэкономить? Начните с написания списка товаров. Перед посещением магазина — даже онлайн — не поленитесь потратить на это время. Это возможность избежать лишних затрат. Когда под рукой список, вы четко понимаете, какие продукты на какие блюда потратите, и чего не стоит покупать. Не бойтесь, что новогодние скидки и акции собьют вас с толку. Учитесь планировать. А чтобы купить все нужно и сэкономить, сверьте свой список с товарами на https://buykers.com/ru/. Здесь найдется всё, что нужно к Новому году, подарки на любой вкус не разорят!

Покупайте заранее

Не ждите конца декабря, чтобы отправиться в магазины. Цены начинают расти уже в начале месяца. Покупайте заранее продукты, которые долго хранятся. Выбирайте подарки, как можно раньше. В канун праздника во всех магазинах проходят новогодние акции и скидки. Но будьте внимательны: продавцы обычных магазинов в течение месяца повышают изначальную стоимость, а в конце месяца указывают скидку. В итоге, вы покупаете товар за первоначальную цену, а иногда дороже. Будьте бдительны — не переплачивайте. Имейте под рукой промокоды, чтобы действительно получить приятную и честную скидку!

Покупайте онлайн

Заказывайте товары в интернет-магазине. Так вы не купите лишнее и потратите только ту сумму, которую планировали. В супермаркетах используют приятную музыку и запахи, которые зомбируют покупателей, чтобы задержать подольше. Чем больше находитесь в магазине, тем больше хочется купить. В интернет-шопинге решаете только вы, к тому же, используя купоны!

Закажите любимые блюда

Весь год вы так усердно трудились, возможно, немного устали. Решили не готовить в Новый год, а заказать или купить всю готовую еду в магазине? Чудесно! Весь современный мир живет именно так. Если хотите сэкономить, узнайте, на какие товары в супермаркетах скидки и отправляйтесь туда. А еще лучше, бросайте нужное в онлайн-корзину и ждите доставку, не забыв использовать промокод. Все рассчитано на рачительных покупателей. В товарах собственного производства магазина используются свежие продукты, за этим строго следят. Вы не только не потеряете свои деньги, но и без усилий организуете отличное угощение. Заботьтесь о своем досуге заранее и счастливого рогатого и богатого Нового года!

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