В новый год с заботой о здоровье

Вдали от природы, с плохой экологией, пластиковыми фруктами и овощами в магазине с каждым годом становится все тяжелее жить и сохранять здоровье.

Плохая городская экология, загрязнению которой способствуют транспортные средства, активная вырубка лесов и загрязненные воды, губительно действует на нас и наш организм. Мы чаще болеем и сталкиваемся с все большими случаями онкологических заболеваний, генетических изменений, снижением иммунитета и заболеванием внутренних органов.

В повседневной жизни нет средств или просто сил, чтобы заняться своим здоровьем и здоровьем всей семьи. Вспомните, сколько вы потратили в уходящем году денег на лекарства, которые можно было направить в другое русло.

Правильно питаться, особенно в зимний период, когда сад и огород под снегом до следующего сезона, тоже практически невозможно. В магазине вы найдете много овощей, но вкусные ли они, полезные, есть ли в них вредные вещества и нитраты, остается только гадать.

Все ли так плохо? Всегда можно найти силы и прогуляться на свежем воздухе в лесу, встать на лыжи, попробовать себя в катании на коньках или сноуборде. А питание, где взять витамины, чтобы они не навредили? Вырастить их на даче, дождавшись весны, — это долго. А если и огорода нет? На помощь придут проращиватели, которые дадут вам те самые полезные витамины, силу, продлят жизнь и подарят кусочек лета в суровую зиму.

Проращиватели используют для получения пищевых проростков пшеницы и овса, выращивания микрозелени, проращивания зеленых ростков пшеницы для получения полезного сока «Витграсс» и предпосевной подготовки. Они будут полезны не только любителям здорового питания, но и владельцам домашних животных.

Фитолампы — отличное дополнение к проращивателям. Они досветят зелень, чтобы та была более питательной и полезной. Также фитолампы помогут комнатным растениям и рассаде в период недостатка света для фотосинтеза.

С каждым годом становится все больше людей, которые переходят на продукты питания, выращенные своими руками. Компания «Агроном» заботится о доступности натуральной здоровой пищи и поддерживает людей, заботящихся о себе и своих близких.

В честь нового, 2020 года, чтобы вы и ваши семьи оценили преимущества вкусной здоровой пищи, «Агроном» дарит скидку 30% на все проращиватели и фитолампы с 13 по 23 декабря.

Проращиватель и фитосветильник — это отличный подарок для родных, друзей, садоводов, которым они пригодятся в их нелегком деле, и детей. Малыши будут проводить эксперименты, наблюдать за ростом, познавать мир и охотнее кушать зелень, выращенную собственными руками.

Следите за своим питанием и здоровьем! С наступающим Новым годом!

Посмотреть ассортимент товаров и узнать о них подробнее можно на сайте agronom22.ru

Хозмаркеты «Агроном» Барнаул: пр. Космонавтов , 59 , корпус 2 ( «Китайский» рынок на Космонавтов),

59 корпус 2 «Китайский» рынок на Космонавтов), ул. Взлетная , 2-к , «ВДНХ»,

2-к «ВДНХ», ул. Северо-Западная , 6 , «Сельхозрынок»,

6 «Сельхозрынок», ул. Попова , 82/2 , за ТЦ «Малина»,

82/2 за ТЦ «Малина», Змеиногорский тракт , 91-в , «Цветы Алтая». Новоалтайск: ул. Деповская , 17/2 , за ТЦ «Альфа». Телефон для справок в Барнауле и Новоалтайске: 8 (3852) 55-45-45 . Рубцовск: ул. Ленина 204 , ТЦ «Успех», тел. 8 ( 3855) 75−37−33.

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