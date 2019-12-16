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В новый год с заботой о здоровье

Вдали от природы, с плохой экологией, пластиковыми фруктами и овощами в магазине с каждым годом становится все тяжелее жить и сохранять здоровье.

Базилик.
Базилик.
СС0

Плохая городская экология, загрязнению которой способствуют транспортные средства, активная вырубка лесов и загрязненные воды, губительно действует на нас и наш организм. Мы чаще болеем и сталкиваемся с все большими случаями онкологических заболеваний, генетических изменений, снижением иммунитета и заболеванием внутренних органов.

В повседневной жизни нет средств или просто сил, чтобы заняться своим здоровьем и здоровьем всей семьи. Вспомните, сколько вы потратили в уходящем году денег на лекарства, которые можно было направить в другое русло.

Правильно питаться, особенно в зимний период, когда сад и огород под снегом до следующего сезона, тоже практически невозможно. В магазине вы найдете много овощей, но вкусные ли они, полезные, есть ли в них вредные вещества и нитраты, остается только гадать.

Все ли так плохо? Всегда можно найти силы и прогуляться на свежем воздухе в лесу, встать на лыжи, попробовать себя в катании на коньках или сноуборде. А питание, где взять витамины, чтобы они не навредили? Вырастить их на даче, дождавшись весны, — это долго. А если и огорода нет? На помощь придут проращиватели, которые дадут вам те самые полезные витамины, силу, продлят жизнь и подарят кусочек лета в суровую зиму.

Проращиватели используют для получения пищевых проростков пшеницы и овса, выращивания микрозелени, проращивания зеленых ростков пшеницы для получения полезного сока «Витграсс» и предпосевной подготовки. Они будут полезны не только любителям здорового питания, но и владельцам домашних животных.

Фитолампы — отличное дополнение к проращивателям. Они досветят зелень, чтобы та была более питательной и полезной. Также фитолампы помогут комнатным растениям и рассаде в период недостатка света для фотосинтеза.

С каждым годом становится все больше людей, которые переходят на продукты питания, выращенные своими руками. Компания «Агроном» заботится о доступности натуральной здоровой пищи и поддерживает людей, заботящихся о себе и своих близких.

В честь нового, 2020 года, чтобы вы и ваши семьи оценили преимущества вкусной здоровой пищи, «Агроном» дарит скидку 30% на все проращиватели и фитолампы с 13 по 23 декабря.

Проращиватель и фитосветильник — это отличный подарок для родных, друзей, садоводов, которым они пригодятся в их нелегком деле, и детей. Малыши будут проводить эксперименты, наблюдать за ростом, познавать мир и охотнее кушать зелень, выращенную собственными руками.

Следите за своим питанием и здоровьем! С наступающим Новым годом!

Посмотреть ассортимент товаров и узнать о них подробнее можно на сайте agronom22.ru

Хозмаркеты «Агроном»

Барнаул:

  • пр. Космонавтов, 59, корпус 2 («Китайский» рынок на Космонавтов),
  • ул. Взлетная, 2-к, «ВДНХ»,
  • ул. Северо-Западная, 6, «Сельхозрынок»,
  • ул. Попова, 82/2, за ТЦ «Малина»,
  • Змеиногорский тракт, 91-в, «Цветы Алтая».

Новоалтайск:

  • ул. Деповская, 17/2, за ТЦ «Альфа».

Телефон для справок в Барнауле и Новоалтайске: 8 (3852) 55-45-45.

Рубцовск:

  • ул. Ленина 204, ТЦ «Успех», тел. 8 (3855) 75−37−33.

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049.

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