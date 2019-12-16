В новый год с заботой о здоровье

Плохая городская экология, загрязнению которой способствуют транспортные средства, активная вырубка лесов и загрязненные воды, губительно действует на нас и наш организм. Мы чаще болеем и сталкиваемся с все большими случаями онкологических заболеваний, генетических изменений, снижением иммунитета и заболеванием внутренних органов.
В повседневной жизни нет средств или просто сил, чтобы заняться своим здоровьем и здоровьем всей семьи. Вспомните, сколько вы потратили в уходящем году денег на лекарства, которые можно было направить в другое русло.
Правильно питаться, особенно в зимний период, когда сад и огород под снегом до следующего сезона, тоже практически невозможно. В магазине вы найдете много овощей, но вкусные ли они, полезные, есть ли в них вредные вещества и нитраты, остается только гадать.
Все ли так плохо? Всегда можно найти силы и прогуляться на свежем воздухе в лесу, встать на лыжи, попробовать себя в катании на коньках или сноуборде. А питание, где взять витамины, чтобы они не навредили? Вырастить их на даче, дождавшись весны, — это долго. А если и огорода нет? На помощь придут проращиватели, которые дадут вам те самые полезные витамины, силу, продлят жизнь и подарят кусочек лета в суровую зиму.
Проращиватели используют для получения пищевых проростков пшеницы и овса, выращивания микрозелени, проращивания зеленых ростков пшеницы для получения полезного сока «Витграсс» и предпосевной подготовки. Они будут полезны не только любителям здорового питания, но и владельцам домашних животных.
Фитолампы — отличное дополнение к проращивателям. Они досветят зелень, чтобы та была более питательной и полезной. Также фитолампы помогут комнатным растениям и рассаде в период недостатка света для фотосинтеза.
С каждым годом становится все больше людей, которые переходят на продукты питания, выращенные своими руками. Компания «Агроном» заботится о доступности натуральной здоровой пищи и поддерживает людей, заботящихся о себе и своих близких.
В честь нового, 2020 года, чтобы вы и ваши семьи оценили преимущества вкусной здоровой пищи, «Агроном» дарит скидку 30% на все проращиватели и фитолампы с 13 по 23 декабря.
Проращиватель и фитосветильник — это отличный подарок для родных, друзей, садоводов, которым они пригодятся в их нелегком деле, и детей. Малыши будут проводить эксперименты, наблюдать за ростом, познавать мир и охотнее кушать зелень, выращенную собственными руками.
Следите за своим питанием и здоровьем! С наступающим Новым годом!
Посмотреть ассортимент товаров и узнать о них подробнее можно на сайте agronom22.ru
Барнаул:
- пр. Космонавтов, 59, корпус 2 («Китайский» рынок на Космонавтов),
- ул. Взлетная, 2-к, «ВДНХ»,
- ул. Северо-Западная, 6, «Сельхозрынок»,
- ул. Попова, 82/2, за ТЦ «Малина»,
- Змеиногорский тракт, 91-в, «Цветы Алтая».
Новоалтайск:
- ул. Деповская, 17/2, за ТЦ «Альфа».
Телефон для справок в Барнауле и Новоалтайске:
Рубцовск:
- ул. Ленина 204, ТЦ «Успех», тел. 8 (3855) 75−37−33.
ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049.