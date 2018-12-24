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В Новый год — в роскошном белье: скидки до 50% в магазинах «БЛИС»

Все девушки знают, что лучший способ поднять новогоднее настроение — побаловать себя подарками. Например, позволить себе роскошное нижнее белье или уютный комплект домашней одежды. А со скидками до 50% в компании «БЛИС» и вовсе можно обновить себе весь гардероб и приобрести подарки для самых близких людей!

В Новый год со скидками до 50% в магазинах «БЛИС»!
В Новый год со скидками до 50% в магазинах «БЛИС»!
ООО «Блис»

Еще один повод посетить магазины «БЛИС» — большое предновогоднее поступление новых коллекций: от утонченной классики до модных новинок известных брендов.

В наших магазинах есть в наличии:

1. Комплекты нижнего белья

У нас вы найдете белье на все случаи жизни: от удобных повседневных комплектов до изысканных кружевных. На каждый день идеально подойдут хлопковые трусики — созданные из натуральных материалов, они не только удобные, но и очень женственные.

А для особых случаев подойдут комплекты роскошного нижнего белья. В компании «БЛИС»

подберут идеальный образ для самых взыскательных дам! Например, бюстгальтер-трансформер, который подходит не только для одежды с открытыми плечами и спиной, но и для ежедневной носки.

Нижнее белье.
Нижнее белье.
ООО «Блис»
2. Термобелье и домашняя одежда

Когда на улице стабильно держатся морозы, лучше не играть с простудой, а запастись термобельем. В «БЛИС» вы найдете качественные изделия для сохранения тепла любых размеров, для мужчин и женщин.

Под облегающую одежду идеально подойдут бесшовные футболки и водолазки от итальянских марок. В качестве материала используется мягкая микрофибра. Бесшовная одежда идеальна для тех, кто хочет скорректировать фигуру и при этом ощущать комфорт.

Также для всей семьи по акции вы можете приобрести комплекты удобной домашней одежды из натуральных тканей — пижамы, халаты, туники, костюмы от российских и зарубежных производителей.

Термобелье и домашняя одежда.
Термобелье и домашняя одежда.
ООО «Блис»
3. Колготки и носки

С нашими колготами и чулками можно легко давать уроки соблазнения! В «БЛИС» есть большой выбор лимитированных коллекций от ведущих брендов.

Здесь вы также найдете особые колготки от усталости ног, теплые с шерстью или ворсом на внутренней стороне и фешн-колготки, которые соответствуют всем тенденциям сезона 2018 — 2019.

А добавить новогоднее настроение помогут красивые носочки: однотонными, с принтом, ажурные, гладкие или махровые.

Колготки.
Колготки.
ООО «Блис»

Торопитесь приобрести отличные изделия по приятной цене — акция продлится только до конца декабря!

Тысячи покупателей доверяют компании «БЛИС» больше 19 лет. Здесь внимательно относятся к каждому клиенту и заботятся о качестве товаров. Квалифицированные специалисты всегда готовы помочь с выбором и подберут самый лучший образ. К Новому году в «БЛИС» также подготовили беспроигрышные варианты подарков для родных и близких.

Приходите! Мы рады видеть вас в наших магазинах!

Адреса магазинов:
  • ТЦ «Мария-Ра», ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73

Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 20.00.

  • ТЦ «Лето», Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55

Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 21.00.

  • ул. Гоголя, 55, тел. 63−85−14

Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 19.00, суббота — с 9.00 до 18.00,воскресенье — с 9.00 до 16.00.

«Блис» в социальных сетях:

Сайт компании: blis-altai.ru

*Организатор Акции: ООО «Блис». Сроки и проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.

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