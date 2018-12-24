1. Комплекты нижнего белья

У нас вы найдете белье на все случаи жизни: от удобных повседневных комплектов до изысканных кружевных. На каждый день идеально подойдут хлопковые трусики — созданные из натуральных материалов, они не только удобные, но и очень женственные.

А для особых случаев подойдут комплекты роскошного нижнего белья. В компании «БЛИС»

подберут идеальный образ для самых взыскательных дам! Например, бюстгальтер-трансформер, который подходит не только для одежды с открытыми плечами и спиной, но и для ежедневной носки.