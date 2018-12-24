Еще один повод посетить магазины «БЛИС» — большое предновогоднее поступление новых коллекций: от утонченной классики до модных новинок известных брендов.
В наших магазинах есть в наличии:
У нас вы найдете белье на все случаи жизни: от удобных повседневных комплектов до изысканных кружевных. На каждый день идеально подойдут хлопковые трусики — созданные из натуральных материалов, они не только удобные, но и очень женственные.
А для особых случаев подойдут комплекты роскошного нижнего белья. В компании «БЛИС»
подберут идеальный образ для самых взыскательных дам! Например, бюстгальтер-трансформер, который подходит не только для одежды с открытыми плечами и спиной, но и для ежедневной носки.
Когда на улице стабильно держатся морозы, лучше не играть с простудой, а запастись термобельем. В «БЛИС» вы найдете качественные изделия для сохранения тепла любых размеров, для мужчин и женщин.
Под облегающую одежду идеально подойдут бесшовные футболки и водолазки от итальянских марок. В качестве материала используется мягкая микрофибра. Бесшовная одежда идеальна для тех, кто хочет скорректировать фигуру и при этом ощущать комфорт.
Также для всей семьи по акции вы можете приобрести комплекты удобной домашней одежды из натуральных тканей — пижамы, халаты, туники, костюмы от российских и зарубежных производителей.
С нашими колготами и чулками можно легко давать уроки соблазнения! В «БЛИС» есть большой выбор лимитированных коллекций от ведущих брендов.
Здесь вы также найдете особые колготки от усталости ног, теплые с шерстью или ворсом на внутренней стороне и фешн-колготки, которые соответствуют всем тенденциям сезона 2018 — 2019.
А добавить новогоднее настроение помогут красивые носочки: однотонными, с принтом, ажурные, гладкие или махровые.
Торопитесь приобрести отличные изделия по приятной цене — акция продлится только до конца декабря!
Тысячи покупателей доверяют компании «БЛИС» больше 19 лет. Здесь внимательно относятся к каждому клиенту и заботятся о качестве товаров. Квалифицированные специалисты всегда готовы помочь с выбором и подберут самый лучший образ. К Новому году в «БЛИС» также подготовили беспроигрышные варианты подарков для родных и близких.
Приходите! Мы рады видеть вас в наших магазинах!
- ТЦ «Мария-Ра», ул. Белинского, 12, 2-й этаж, тел. +7 (962) 809-11-73
Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 20.00.
- ТЦ «Лето», Павловский тракт, 251-а, 1-й этаж, тел. +7 (960) 941-05-55
Время работы: понедельник — воскресенье — с 10.00 до 21.00.
- ул. Гоголя, 55, тел. 63−85−14
Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 19.00, суббота — с 9.00 до 18.00,воскресенье — с 9.00 до 16.00.
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Сайт компании: blis-altai.ru
*Организатор Акции: ООО «Блис». Сроки и проведения акции уточняйте у продавцов-консультантов и в соцсетях.