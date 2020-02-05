В новогодние праздники абоненты Tele2 из Алтайского края посетили более 50 стран

Tele2 подвела итоги роуминговой активности абонентов в период с 29 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. На праздничных каникулах барнаульские клиенты компании активно путешествовали: число барнаульских клиентов Tele2, воспользовавшихся роумингом во время новогодних праздников, увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 50 стран. Самыми популярными направлениями стали Казахстан, Таиланд, Франция, Германия и Вьетнам. Самые экзотические страны для зимних путешествий, куда отправились жители Барнаула в начале года, − Чили, Куба, Эквадор, Венгрия и остров Маврикий.

Голосовой трафик барнаульских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а общий объем передачи данных за рубежом — вдвое.

Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.

С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.