В новогодние праздники абоненты Tele2 из Алтайского края посетили более 50 стран

Абоненты оператора посетили в начале 2020 года более 50 стран. Самыми популярными направлениями стали Казахстан, Таиланд, Франция, Германия и Вьетнам. Самые экзотические страны для зимних путешествий, куда отправились жители Барнаула в начале года, − Чили, Куба, Эквадор, Венгрия и остров Маврикий.
Голосовой трафик барнаульских абонентов Tele2 за границей во время новогодних каникул вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а общий объем передачи данных за рубежом — вдвое.
Большинство абонентов для выхода в интернет пользовались обновленной услугой «Безлимитный интернет за границей», география которой в минувшем году была расширена до 142 стран. Опция доступна как на востребованных направлениях для отдыха и бизнес-поездок, так и в экзотических странах.
С 2019 года Tele2 предлагает абонентам тарифа «Мой онлайн+» бесплатно пользоваться услугой «Безлимитный интернет за границей» в первый день выхода в интернет: оператор помогает своим клиентам быстро адаптироваться за рубежом. А абонентам тарифа «Премиум» безлимитный мобильный интернет предоставляется бесплатно на весь период путешествия.