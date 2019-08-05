В новой молочной мекке России сварят сыр на дровах и установят рекорд

«Сыр Пир Мир» будет проходить в течение трех дней — с 9 по 11 августа в поселке Дубровский. В Подмосковье с прошлого года начали создавать так называемый сырный кластер, в который войдут несколько крупных предприятий, в том числе зарубежные.
Таким образом Московская область в ближайшие годы может стать главным производителем сыра в России, обогнав Алтайский край.
Как пишет The DairyNews, на фестивале покажут варку сыра на дровах по старинным традициям — будет совершено своего рода возрождение Мещерского сорта сыра, который варили в Московской губернии до революции. Сыр будет сварен по рецепту того времени с использованием старинного котла.
Всего на фестивале планируется реализовать порядка 100 тонн сыра и молочной продукции.