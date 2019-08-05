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Потребитель

В новой молочной мекке России сварят сыр на дровах и установят рекорд

Самый масштабный фестиваль сыра и фермерской продукции «Сыр Пир Мир» планируется провести в Подмосковье. Свою продукцию здесь представят 170 сыроваров и боле 300 фермеров, заявляют организаторы.

Как делают сыр-косичку.
Как делают сыр-косичку.
Анна Зайкова

«Сыр Пир Мир» будет проходить в течение трех дней — с 9 по 11 августа в поселке Дубровский. В Подмосковье с прошлого года начали создавать так называемый сырный кластер, в который войдут несколько крупных предприятий, в том числе зарубежные.

Таким образом Московская область в ближайшие годы может стать главным производителем сыра в России, обогнав Алтайский край.

Как пишет The DairyNews, на фестивале покажут варку сыра на дровах по старинным традициям — будет совершено своего рода возрождение Мещерского сорта сыра, который варили в Московской губернии до революции. Сыр будет сварен по рецепту того времени с использованием старинного котла.

Всего на фестивале планируется реализовать порядка 100 тонн сыра и молочной продукции.

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