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В объективе Алтапресс: как работают алтайские железнодорожники в сложных эпидемиологических условиях

Железнодорожные предприятия, как непрерывно действующие организации, продолжают работу в дни, объявленные нерабочими по указу Президента РФ.

В Алтайском крае пассажирский комплекс Западно-Сибирской железной дороги осуществляет работу в режиме повышенной готовности в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.

Работа алтайских железнодорожников в сложных эпидемиологических условиях.
Работа алтайских железнодорожников в сложных эпидемиологических условиях.
Анна Зайкова

Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, билетные кассиры, сотрудники вокзальных и турникетных комплексов, дежурные по залам и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. Ежедневно перед началом смены и выходом в рейс сотрудникам пассажирского комплекса, в том числе работникам локомотивных бригад, измеряют температуру тела бесконтактным термометром, проводят дополнительный инструктаж.

В поездах, на вокзалах и станциях Алтайского края обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений. Санитарная обработка вагонов пригородных электропоездов и пассажирских вагонов проводится с использованием дезинфицирующих препаратов не менее 4 раз в сутки, вокзальных помещений не менее 5 раз в сутки, влажная уборка вокзальных санузлов каждый час. На вокзалах каждые 2 часа проводится дезинфекция дверных ручек, перил, турникетного и кассового оборудования. У билетных касс на вокзалах нанесены специальные линии безопасности, информирующие о соблюдении необходимой дистанции.

Санитарная обработка вагонов.
Санитарная обработка вагонов.
Анна Зайкова

Медицинский пункт железнодорожного вокзала в Барнауле находится в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ. Он укомплектован всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами.

Медицинский пункт железнодорожного вокзала в Барнауле.
Медицинский пункт железнодорожного вокзала в Барнауле.
Анна Зайкова

На особом контроле на железной дороге погрузка и доставка продовольственных грузов. Большая часть перевозимой продукции алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется в регионы России (более 10 регионов), включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область. В целях своевременного вывоза зерновых грузов совместно с грузоотправителями проводится работа по использованию различного видов подвижного состава.

Подвижной состав.
Подвижной состав.
Анна Зайкова

Алтайские железнодорожники в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность пассажиров и перевозимых грузов. Сегодня их слаженная работа, как никогда, важна для региона и страны в целом.

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