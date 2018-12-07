В общественном транспорте Рубцовска стартовал проект по оплате проезда банковскими картами

Оплата проезда банковской картой с бесконтактной технологией стала возможной в 60 автобусах Рубцовска. Проект реализован ПАО Сбербанк и ООО Прогресс и при поддержке Администрации г. Рубцовска.

Терминалы, которые будут использоваться для расчета за проезд транспортной картой, теперь принимают оплату банковскими картами международных и национальной платежных систем, поддерживающих бесконтактные технологии. Также приобрести билет можно при помощи устройств с NFC фактором (смартфоны, часы, браслеты и др.), используя системы бесконтактных платежей Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Чтобы оплатить проезд, пассажирам достаточно прикоснуться банковской картой или другим бесконтактным устройством к терминалу, который находится у кондуктора.

Применение современных технологий также принесет значительные выгоды для муниципалитета и перевозчиков. Новый инструмент оплаты проезда пассажирами позволит увеличить долю безналичных платежей в общественном транспорте и, как следствие, приведет к росту собираемости доходов пассажирских автотранспортных предприятий, увеличению отчислений в бюджет.

Первый этап проекта охватывает все центральные маршруты общественного транспорт — 60 автобусов. Стоимость поездки такая же, как при покупке разового билета за наличные.

Максим Бауков,

заместитель управляющего Алтайского отделения № 8644 ПАО Сбербанк:

Мы надеемся, что к проекту присоединятся и другие коммерческие перевозчики и муниципальный транспорт города, ведь бесконтактная оплата проезда банковскими картами уже стала показателем высокого качества сервиса и стандартом обслуживания на транспорте. Безналичный расчет удобен как для пассажиров, так и для кондукторов.

Для удобства пользователей — и пассажиров, и компании-перевозчика — на сайте транспортного оператора размещена страница с личным кабинетом пассажира, где владелец карты сможет увидеть историю своих поездок, распечатать билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о функционировании сервиса.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.