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В очередь: в России закончились IP-адреса

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4), сообщается на сайте RIPE NCC.

Интернет. Сеть. Программирование.
Интернет. Сеть. Программирование.
СС0

Исчерпание IPv4 ожидалось давно. По словам экспертов, на работе сайтов это никак не скажется. Адреса будут восстанавливаться с помощью поступлений от организаций, прекративших свою деятельность.

Список ожидания

Восстановленные адреса распределят в соответствии со списком ожидания.

В Европе

В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6. Его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов, пишет Lenta.Ru.

Версия интренет-протокола

IPv4 — первая широко используемая версия интернет-протокола. IPv4 использует 32-битные адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 млрд возможными уникальными адресами.

Интернет.
Интернет.
СС0

Уже в 1980-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IPv4.

Выход из кризиса

Это привело сначала к появлению классовой адресации, позднее бесклассовой адресации, и в конечном итоге к разработке нового протокола IPv6, который со временем должен решить кризис израсходования адресов.

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