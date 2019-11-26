В очередь: в России закончились IP-адреса

Исчерпание IPv4 ожидалось давно. По словам экспертов, на работе сайтов это никак не скажется. Адреса будут восстанавливаться с помощью поступлений от организаций, прекративших свою деятельность.
Список ожидания
Восстановленные адреса распределят в соответствии со списком ожидания.
В Европе
В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6. Его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов, пишет Lenta.Ru.
Версия интренет-протокола
IPv4 — первая широко используемая версия интернет-протокола. IPv4 использует 32-битные адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 млрд возможными уникальными адресами.
Уже в 1980-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IPv4.
Выход из кризиса
Это привело сначала к появлению классовой адресации, позднее бесклассовой адресации, и в конечном итоге к разработке нового протокола IPv6, который со временем должен решить кризис израсходования адресов.