13 апреля
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Потребитель

В офисах Алтайского Сбера более 3,7 тысяч владельцев техники Apple установили мобильное приложение

Сибирский Сбербанк продолжает активно устанавливать мобильное приложение СберБанк Онлайн на устройства Apple в своих отделениях. Услуга пользуется популярностью — только с начала года за подключением обратилось более тридцати двух тысяч клиентов банка, из них более 3,7 тысяч — на Алтае.

Сбербанк.
Сбербанк.
Фото: Сбербанк.

Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера — сеть насчитывает более пятисот отделений по всей Сибири и более ста на Алтае. Найти ближайший доступный офис можно на карте.

Для установки приложения Сбербанк разработал собственное программное обеспечение — Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения — специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка.

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