В офисах Алтайского Сбера более 3,7 тысяч владельцев техники Apple установили мобильное приложение

Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера — сеть насчитывает более пятисот отделений по всей Сибири и более ста на Алтае. Найти ближайший доступный офис можно на карте.
Для установки приложения Сбербанк разработал собственное программное обеспечение — Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Для нас важен каждый клиент. Пользователи Apple сегодня столкнулись с трудностями в использовании официального мобильного приложения — специалисты Сбера нашли собственное решение, которое сегодня успешно внедряется. Благодаря обширной сети наших отделений эта услуга широко распространена в регионах присутствия Сибирского банка.