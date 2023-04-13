В офисах Алтайского Сбера более 3,7 тысяч владельцев техники Apple установили мобильное приложение

Сибирский Сбербанк продолжает активно устанавливать мобильное приложение СберБанк Онлайн на устройства Apple в своих отделениях. Услуга пользуется популярностью — только с начала года за подключением обратилось более тридцати двух тысяч клиентов банка, из них более 3,7 тысяч — на Алтае.

Установить приложение можно в любом бизнес-офисе Сбера — сеть насчитывает более пятисот отделений по всей Сибири и более ста на Алтае. Найти ближайший доступный офис можно на карте.

Для установки приложения Сбербанк разработал собственное программное обеспечение — Sberbank Installer iOS. Установкой занимается специалист, подключающий телефон к ноутбуку через кабель. На устройство приходит разрешение от Apple в виде шестизначного кода, после чего приложение с ноутбука устанавливается на телефон.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: