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В октябре Wink докажет, что любовь спасет мир

В середине осени пользователи цифрового видеосервиса Wink «Ростелекома» смогут оценить все оттенки ярких киноэмоций. В списке новинок — комедии, триллер, драма и даже кино для взрослых.

Цифровой видеосервис Wink
Цифровой видеосервис Wink
ПАО «Ростелеком»

Долгожданный старт пятого сезона сериала «Детство Шелдона» (12+) состоится в Wink сразу после показа первого эпизода на телеканале CBS. Идею снять приквел культовой «Теории Большого взрыва» предложил «взрослый» Шелдон Купер, актер Джим Парсонс. История детства техасского вундеркинда, который в 9 лет пошел сразу в среднюю школу, так полюбилась аудитории, что продюсеры сериала дважды продлевали его сразу на несколько сезонов.

Совсем другие эмоции ждут зрителей триллера «Крик. Кровавое посвящение» (18+). В центре сюжета — жизнь (и смерть) студентов университета Уайтон. После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в кампусе. На французской комедии «Незваные детки» (16+) есть возможность выдохнуть. Сложности, с которыми сталкивается главная героиня Катрин (ее роль исполняет режиссер картины Мишель Ларок), куда менее неожиданные: фильм исследует вечную проблему отцов и детей.

Одна из самых провокационных премьер октября в Wink — трагикомедия румынского режиссера Раду Жуде «Безумное кино для взрослых» (18+). Фильм-триумфатор и фильм-скандал: на 71-м Берлинском кинофестивале картина взяла главную награду жюри — «Золотого медведя», а прокатное удостоверение в России получила только после купюр и изменения оригинального названия. Забыть о нелепых ошибках и задуматься о вечном поможет пятая октябрьская новинка — драма «Любовь, страх и ненависть» (18+). Главные радости 62-летнего профессора Сэмюэла (Гэбриел Бирн) — алкоголь и женщины. Внезапно узнав, что смертельно болен, герой делает попытку переосмыслить жизнь, спасти отношения с теми, кто ему по-настоящему дорог, найти любовь и написать обо всем этом книгу.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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