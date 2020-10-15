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В опорном АлтГУ состоится полуфинал конкурса «Фабрика бизнес-идей»

В пятницу, 16 октября, в Алтайском государственном университете состоится полуфинал конкурса «Фабрика бизнес-идей», который будет организован в дистанционном формате.

Фото АлтГУ
Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» и направлен на создание условий для формирования предпринимательского мышления у молодежи, развитие деловой активности и поддержки конкурентоспособных бизнес-идей.

Директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ Ольга Анатольевна Высоцкая уточняет, что в конкурсе приняли участие около 300 человек, которые представили на суд жюри более 130 проектов.

Ольга Высоцкая,
директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ:

Безусловно, мы увидели заинтересованность ребят в теме бизнеса. Мне особенно приятно отметить, что значительная доля проектов — это проекты по технологическому предпринимательству. Многие из них стали полуфиналистами конкурса. В полуфинале ребятам предстоит защитить свои работы, и лучшие 15 проектов будут отобраны в финал конкурса. В жюри конкурса вошли представители бизнеса Алтайского края, в частности, Олег Александрович Шелудяков, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по Алтайскому краю по направлению «Предпринимательство и технологии». Безусловно, для всех участников это прекрасная возможность представит свои проекты, получить компетентную обратную связь и сделать свой проект лучше.

Светлана Викторовна Лепешкина,
сертифицированный бизнес-тренер по социальному предпринимательству, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита, заместитель директора Международного института менеджмента и информационных систем по воспитательной работе и трудоустройству:

Участие в проекте «Фабрика бизнес-идей» для студентов — это в первую очередь возможность попробовать себя в качестве начинающего предпринимателя, прокачать свои «мягкие» навыки (soft skills), такие как работа в команде, лидерские качества, подготовка презентации, в связке со своей будущей профессиональной деятельностью. Одним из важных моментов конкурса является получение обратной связи от профессионалов своего дела по предложенным бизнес-идеям, и осознание возможности реализации. Для преподавателей вуза — это возможность увидеть своих студентов с новой стороны, как креативных и успешных молодых профессионалов.

В полуфинале будут представлены 30 проектов по разным направлениям предпринимательской деятельности.

Начало мероприятия в 13.00 часов.

По всем вопросам обращаться по тел.: (3852)638−221, 298−193.

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