В организации похорон и подбору ритуальных товаров поможет shop.ritual.ru

Достойная церемония погребения умершего — последний подарок и дань уважения близких. И в такой ситуации легко остаться в одиночестве. Но новый интернет-магазин, открытый на базе старейшего московского похоронного бюро Ritual.ru, всегда придет на помощь в минуту скорби. Это хороший портал, где можно недорого купить все самое необходимое для проведения похорон, причем в режиме онлайн.

Все настолько легко, что не нужно ездить по городу, выбирать в разных местах траурные аксессуары, изделия для классического захоронения или кремации. Современный формат продажи ритуальных вещей, созданный московским похоронным домом, прост в управлении.

Плюсы Shop.ritual.ru

На сервисе собраны самые необходимые ритуальные предметы в разной ценовой категории. Кому-то нужен гроб из карельской березы, другие ищут обычный прочный саван, зато не экономит на венках и кресте. Выбор большой, а качество изделий — на высоте!

Фильтры поиска существенно упрощают процесс подбора ритуального товара. Для удобства посетителей на сайте вставлены реальные фото, описание товара, цены. Так проще планировать бюджет покупки и выбирать ритуальные аксессуары исходя из имеющейся суммы на руках.

Продавец работает с отечественными и иностранными производителями напрямую, поэтому и цены в разы ниже, чем в обычных ритуальных офлайн или онлайн магазинах. Важная особенность работы торговой точки — регулируемые цены, так что тут не переплатите.

Для удобства выбора товары поделены на категории:

Гробы.

Кресты.

Таблички.

Ленты.

Венки.

Корзины.

Текстиль.

Создан специальный раздел с акционными товарами, где сезонные скидки позволяют взять изделия для похорон еще дешевле. Товары сертифицированные, на руках есть все разрешения и сертификаты соответствия.

Быстрая и простая покупка

При любых проблемах с поиском товара, покупкой — звоните менеджерам Shop.ritual.ru. Они дадут бесплатную профессиональную консультацию по любым вопросам. Независимо от того, что это будет — готовый комплексный заказ для проведения церемонии «под ключ» или выбор одного венка, наши операторы с уважением и тактично объяснят особенности и преимущества того или иного товара.

Онлайн-магазин ритуальных товаров существенно экономит ваше время, помогая больше минут провести с родными, утешить их, решить параллельно организационные моменты. Вместо путешествия по родному городу в поисках гроба, можно просто отдохнуть и провести часы за воспоминаниями о рано ушедшем человеке, дать волю эмоциям, встретить пришедших провожающих.

Доставка изделий выполняется в максимально сжатые сроки. Фирма понимает, что время иногда идет на часы, если это касается организации похорон.

ООО «Ритуал.ру», ИНН 7704385825, КПП 771601001, ОГРН 5167746491237, ОКПО 06141635. Юридический адрес: 129301, г. Москва ул. Касаткина, д.11, стр. 1, этаж 5, пом. 6