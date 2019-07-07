В отделениях Сбербанка можно будет покушать гамбургеры и картошку-фри

Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания. Так Сбербанк и Макдоналдс рассчитывают привлечь больше клиентов.
С развитием информационных технологий поток клиентов в розничных отделениях снижается во всех банках. В Сбербанке не исключают, что в ближайшие пять лет число клиентов, которые приходят «ногами», может сократиться на треть.
Сохранять сеть розничных отделений за счет финансовых вложений самого банка — дорого. Как ранее рассказывал председатель правления Сбербанка Герман Греф, есть планы превратить сеть отделений «в розничный супермаркет, который будет торговать всеми продуктами экосистемы».
Пока речь идет об открытии отделений с точками «фаст-фуда» в Москве и нескольких регионах. Каких — не уточняется.