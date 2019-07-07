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Потребитель

В отделениях Сбербанка можно будет покушать гамбургеры и картошку-фри

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал «Ведомостям» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Макдоналдс в Барнауле.
Макдоналдс в Барнауле.

Речь идет об отделениях банка, в которых будут организованы пункты быстрого питания. Так Сбербанк и Макдоналдс рассчитывают привлечь больше клиентов.

С развитием информационных технологий поток клиентов в розничных отделениях снижается во всех банках. В Сбербанке не исключают, что в ближайшие пять лет число клиентов, которые приходят «ногами», может сократиться на треть.

Сохранять сеть розничных отделений за счет финансовых вложений самого банка — дорого. Как ранее рассказывал председатель правления Сбербанка Герман Греф, есть планы превратить сеть отделений «в розничный супермаркет, который будет торговать всеми продуктами экосистемы».

Пока речь идет об открытии отделений с точками «фаст-фуда» в Москве и нескольких регионах. Каких — не уточняется.

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