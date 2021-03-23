В паводок наборы комбо-защиты обеспечат вашу семью чистой водой

Весна приходит вместе с паводком. А это значит, что чистая питьевая вода совсем скоро приобретет особую ценность. Кто особенно нуждается в защите сейчас, в сезон простуд и дефицита чистой воды?

Дети, пожилые люди, а также все, у кого иммунитет по разным причинам недостаточно силен, чтобы противостоять атакам вирусов и болезнетворных бактерий.

«Легенда жизни» знает о качестве весенней водопроводной воды всё, поэтому в компании разработали три набора комбо-защиты здоровья в паводок.

В наборы входит оборудование для воды (популярные модели кулеров и помпа) по выгодной цене и новая вода с цинком и селеном, которая поддерживает иммунитет.

Компания «Легенда жизни» заботится о здоровье каждого человека не на словах, а на деле и дарит барнаульцам и бийчанам возможность совершенно бесплатно стать обладателем эффективного набора комбо-защиты.

До 26 марта «Легенда жизни» проводит беспрецедентный конкурс в соцсетях, принять участие в нем могут все желающие. Победителей ждут девять наборов комбо-защиты, которые обеспечат их семьи чистой водой с цинком и селеном.