В паводок наборы комбо-защиты обеспечат вашу семью чистой водой

Весна приходит вместе с паводком. А это значит, что чистая питьевая вода совсем скоро приобретет особую ценность. Кто особенно нуждается в защите сейчас, в сезон простуд и дефицита чистой воды?
Дети, пожилые люди, а также все, у кого иммунитет по разным причинам недостаточно силен, чтобы противостоять атакам вирусов и болезнетворных бактерий.
«Легенда жизни» знает о качестве весенней водопроводной воды всё, поэтому в компании разработали три набора комбо-защиты здоровья в паводок.
В наборы входит оборудование для воды (популярные модели кулеров и помпа) по выгодной цене и новая вода с цинком и селеном, которая поддерживает иммунитет.
Компания «Легенда жизни» заботится о здоровье каждого человека не на словах, а на деле и дарит барнаульцам и бийчанам возможность совершенно бесплатно стать обладателем эффективного набора комбо-защиты.
До 26 марта «Легенда жизни» проводит беспрецедентный конкурс в соцсетях, принять участие в нем могут все желающие. Победителей ждут девять наборов комбо-защиты, которые обеспечат их семьи чистой водой с цинком и селеном.
Комбо-набор.
ООО "БВК"
Можно участвовать в конкурсе, а можно не полагаться на случай и уже сегодня позаботиться о здоровье своей семьи и приобрести свой комбо-набор по специальной акционной цене.
Позвоните по номеру 777−777, 222−222 (г. Барнаул, г. Новоалтайск) или 400−000 (г. Бийск), чтобы выгодно заказать набор комбо-защиты.
Участвуйте в конкурсе: