Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 марта -1°C
﻿
Потребитель
45

В паводок наборы комбо-защиты обеспечат вашу семью чистой водой

Весна приходит вместе с паводком. А это значит, что чистая питьевая вода совсем скоро приобретет особую ценность. Кто особенно нуждается в защите сейчас, в сезон простуд и дефицита чистой воды?

Дети, пожилые люди, а также все, у кого иммунитет по разным причинам недостаточно силен, чтобы противостоять атакам вирусов и болезнетворных бактерий.

«Легенда жизни» знает о качестве весенней водопроводной воды всё, поэтому в компании разработали три набора комбо-защиты здоровья в паводок.

В наборы входит оборудование для воды (популярные модели кулеров и помпа) по выгодной цене и новая вода с цинком и селеном, которая поддерживает иммунитет.

Компания «Легенда жизни» заботится о здоровье каждого человека не на словах, а на деле и дарит барнаульцам и бийчанам возможность совершенно бесплатно стать обладателем эффективного набора комбо-защиты.

До 26 марта «Легенда жизни» проводит беспрецедентный конкурс в соцсетях, принять участие в нем могут все желающие. Победителей ждут девять наборов комбо-защиты, которые обеспечат их семьи чистой водой с цинком и селеном.

Комбо-набор.
Комбо-набор.
ООО "БВК"

Можно участвовать в конкурсе, а можно не полагаться на случай и уже сегодня позаботиться о здоровье своей семьи и приобрести свой комбо-набор по специальной акционной цене.

Позвоните по номеру 777−777, 222−222 (г. Барнаул, г. Новоалтайск) или 400−000 (г. Бийск), чтобы выгодно заказать набор комбо-защиты.

Участвуйте в конкурсе:

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость