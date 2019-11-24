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В Пенсионном фонде рассказали, как индексируют материнский капитал

В России предусмотрена ежегодная компенсация материнского капитала, который выдают родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка Компенсируют и полностью всю сумму, и остаток в виде ежемесячных выплат, пишет «Российская газета».

Беременность. Дети.
Беременность. Дети.
открытые источники в интернете

Маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции. Сегодня размер его составляет 453 026 рублей. Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С 2018 года появилось новое направление использования — ежемесячная выплата, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Правительством уже одобрен законопроект о возможности использования маткапитала на строительство дачи. «Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок», — сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

На днях ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Сейчас, как уточнили в Пенсионном фонде России, тратить маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов. Главное — наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Депутаты как раз и предлагают распространить действие маткапитала на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования и воспитания.

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