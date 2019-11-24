В Пенсионном фонде рассказали, как индексируют материнский капитал

В России предусмотрена ежегодная компенсация материнского капитала, который выдают родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка Компенсируют и полностью всю сумму, и остаток в виде ежемесячных выплат, пишет «Российская газета».

Маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции. Сегодня размер его составляет 453 026 рублей. Средства сертификата можно направить на улучшение жилищных условий семьи, формирование будущей пенсии мамы и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С 2018 года появилось новое направление использования — ежемесячная выплата, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами. В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Правительством уже одобрен законопроект о возможности использования маткапитала на строительство дачи. «Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок», — сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

На днях ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на оплату частных детских садов, созданных индивидуальными предпринимателями.

Сейчас, как уточнили в Пенсионном фонде России, тратить маткапитал можно на оплату услуг как государственных, так и частных детских садов. Главное — наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Депутаты как раз и предлагают распространить действие маткапитала на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования и воспитания.