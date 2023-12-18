18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

В платежке за ЖКХ может появиться новая графа

В России в платежке за ЖКХ может появиться графа.

Газ.
Газ.
СС0

Для газифицированных квартир. Жильцы могут установить газоанализаторы, но с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, пишет «Прайм».

Предложение исходит от депутатов Госдумы и является реакцией на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения.

Поэтому сейчас обсуждают вариант оплаты приборов из взносов за капитальный ремонт, указывает Газета.Ru.

Между тем жители барнаульского поселка боятся, что рядом с их домами в любой момент может прогреметь взрыв. Жители Казенной Заимки, в частности ул. Дуброва, еще больше полугода назад стали замечать, как два их соседа разгружают в гараж одного из них какие-то баллоны, перекрашивают их, а затем увозят. Насторожившись, бдительные посельчане стали выяснять, что происходит, и без труда нашли на сайте бесплатных объявлений одно, где указано, что именно из этого гаража торгуют углекислотой, кислородом и аргоном.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость