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В подразделениях «Алтайэнерго» в самом разгаре сезон студенческого энергоотряда

В подразделениях филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» не только пик ремонтной кампании, но и горячая пора для студенческого энергоотряда. Будущие энергетики получают практические знания и навыки благодаря долгосрочному профориентационному проекту крупнейшей электросетевой компании Сибири.

Кирилл Осипов, Дмитрий Башмаков и Вячеслав Кусков.
Кирилл Осипов, Дмитрий Башмаков и Вячеслав Кусков.
Филиал компании «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго».

В Белокурихинских электрических сетях работают пятеро студентов профильного факультета Алтайского государственного технического и аграрного университетов. Кирилл Осипов, Дмитрий Башмаков и Вячеслав Кусков — в службе высоковольтных линий. По мнению энергетиков, ребята стали для них заметным подспорьем, особенно в период летней ремонтной кампании.

— На прошлой неделе мы вели ремонт одной из самых сложных линий электропередачи 110 кВ «Петропавловская — Солонешенская», — рассказывает директор ПО БЭС Николай Сычев. — И здесь нашлась работа для наших энергоотрядовцев. Их помощь была довольно существенной. А для самих ребят — это колоссальный опыт. Они увидели своими глазами, как происходит замена провода на высоковольтной линии. Парни они толковые, работать и учиться новому хотят с удовольствием.

Энергоотрядовцы — это студенты профильных факультетов старших курсов алтайских вузов. Как правило, после такой практики ребята уже точно понимают какое направление в энергетике для них интересно и в каком подразделении они хотели бы работать. Сейчас они занимаются обходами линий электропередачи, подписывают опоры, крепят на энергообъекты предупреждающие знаки, оформляют оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту энергообъектов, измеряют нагрузки, участвуют в ремонтах. Одним словом, получают практические навыки будущей специальности. Есть среди будущих энергетиков и девушки. Для них в компании тоже немало интересного, в том числе освоение различных производственных программ, автоматизированных процессов.

В производственных отделениях «Алтайэнерго» каждый год ждут на работу бойцов энергоотряда и видят в организации такой «кузницы кадров» социально-значимый эффект. Польза очевидна для всех. Студенты, например, кроме практических навыков получают еще и зарплату за свою работу. С каждым из них компания заключает срочный трудовой договор, поэтому трудятся они по-настоящему.

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