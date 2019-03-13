В поисковой системе Google и ее сервисах происходят сбои по всему миру

13 марта в ряде стран мира произошли сбои в работе поисковика Google, электронной почты Gmail и хранилища файлов Google Drive, пишет Life.ru.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает стабильность работы популярных сайтов, проблемы в работе Google начались с 22:12 по времени восточного побережья США (5:12 мск), и с тех пор количество отчётов о проблемах увеличилось почти на 50%.

Большинство заявивших о сложностях пользователей (40%) жалуются на проблемы с авторизацией. У 31% возникают проблемы при обмене электронной почтой, ещё 27% жалуются на проблемы с сайтом. Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Австралии, Японии и Малайзии.