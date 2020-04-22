В поселке Степной Алтайского края появился бесплатный Wi-Fi.

«Ростелеком» организовал в поселке Степной Третьяковского района Алтайского края бесплатный Wi-Fi. Точка доступа открылась 20 апреля. Степной стал 223 населенным пунктом края, в котором запущен скоростной интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Для завершения проекта компании осталось подключить к услуге 34 алтайских села.

Строительство линий связи до Степного с населением 260 человек компания вела в марте, и от станции в соседнем поселке Садовый построила 3,5 км линий связи. Точку доступа Wi-Fспециалисты организовали в центре населенного пункта. В радиусе действия сигнала, в пределах 100 метров, находятся почтовое отделение и сельский клуб. Это значит, что интернет со скоростью 10 Мбит/с доступен в помещениях этих социальных учреждений. Услуга предоставляется без ограничения трафика*.

Во втором квартале «Ростелеком» организует Wi-Fi еще в трех малых селах — Старая Тараба и Черкасово Кытмановского района и Жуковка Павловского района. К этим селам компания построит 14 км линий связи. Одновременно «Ростелеком» ведет работы по организации услуги еще в 12 малых селах. Проекты строительства точек доступа в оставшихся 19 населенных пунктах пока в стадии согласования.

Всего в перечень малых сел, включенных в программу «Устранение цифрового неравенства», вошли 257 населенных пунктов Алтайского края. Реализация проекта в регионе по годам выглядит так:

2015 год — 22,

2016 год — 37,

2017 год — 34,

2018 — 28,

2019 год — 100.

В 2019 году «Ростелеком» провел самый масштабный объем работ: построил 1183 км оптических линий связи, рекордное за время проекта количество оптики. Строительство инфраструктуры шло одновременно в 30 районах края.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала компании «Ростелеком»:

Проведенные по госпрограмме работы расширят оптическую сеть в регионе в целом на две тысячи километров. Новая инфраструктура в дальнейшем существенно поможет в реализации проектов по подключению социальных объектов, домашнего интернета и цифровых услуг жителям сел, куда мы уже завели «оптику», а также развитию связи в соседних населенных пунктах.

* Для подключения к точке доступа Wi-Fi нужно выбрать вид авторизации — с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг, звонка на бесплатный номер 88003010035 — и далее следовать инструкции. Подробная информация изложена на официальном сайте компании в разделе «Интернет», а также на опоре с оборудованием Wi-Fi в населенных пунктах.