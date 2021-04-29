В поселке Южном открывается новый хозмаркет

« Агроном », одна из крупнейших сетей для садоводов и огородников в Алтайском крае, расширяет свои границы и становится еще ближе к своим дорогим покупателям. Теперь магазин сети открывает свои двери в р. п. Южном, на проспекте Дзержинского, 41.

В хозмаркете можно найти все необходимое для дома, огорода и сада: большой выбор семян, грунта, кашпо, различных инструментов, качественных шлангов и всего самого необходимого для успешного открытия садово-огородного сезона.

Ассортимент. Архив компании «Агроном» Ассортимент. Архив компании «Агроном» Ассортимент. Архив компании «Агроном» Ассортимент. Архив компании «Агроном»

Также среди обширного ассортимента есть и товары собственного производства, такие как тентовая «Чудотеплица», завоевавшая сердца садоводов всей России и стран СНГ; стальной парник «Агрощит», идеально подходящий для выращивания перца и баклажанов. Благодаря специальному тенту, изготовленному на немецком оборудовании, он создает уникальный микроклимат, позволяя увеличить урожайность растений и значительно сократить полив.

Также среди продукции есть классические парники «Агроном» длиной 4, 6 и 8 метров, которые ставятся на грядки в считаные минуты. Дуги и ножки парников изготовлены из переработанного пластика с целью заботы о природе, что является одной из миссий компании.

Приглашаем всех посетить открытие хозмаркета «Агроном» с 4 по 10 мая 2021 г.

В честь открытия при покупке от 1000 рублей в подарок парник АГРОНОМ 4м стоимостью 890 рублей!

При расчете на кассе произнесите фразу «Парник в подарок».

А также будет действовать скидка 15% на весь ассортимент и выдача дисконтных карт, которые действуют во всей сети.

ИП Яковлев А. В. ОГРНИП 304222413900049.