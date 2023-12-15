В правительстве Алтайского края рассказали, как будут бороться с ростом цен на яйца

Власти Алтайского края уже разработали механизмы, которые позволят сбалансировать ситуацию, связанную с ценами на яйца. Об этом 14 декабря в ходе сессии Алтайского краевого Законодательного собрания рассказал Евгений Дешевых , кандидатуру которого депутаты регионального парламента согласовали на пост заместителя председателя правительства, министра экономического развития.

Так, отвечая на вопрос парламентариев по поводу того, чем обусловлен рост цен на яйца и следует ли в ближайшее время ждать их снижения, Евгений Дешевых объяснил, что удорожание данного продукта связано с рыночной конъюнктурой и, в том числе, с ростом потребительского спроса.

- Как вы знаете, у нас в Алтайском крае работают четыре птицефабрики, которые производят куриное яйцо. Их совокупный объем производства в течение года составляет примерно один миллиард штук яиц. Правительством Алтайского края создаются условия для того, чтобы фабрики наращивали свое производство. Фабрика "Комсомольская" и "Молодежная", например, сегодня реализуют соответствующие инвестиционные проекты. И уже по итогам этого года мы получим 1,1 млрд штук яиц. - отметил спикер.

Кроме того, Евгений Дешевых подчеркнул, что одна из четырех птицефабрик - "Молодежная" - находится в краевой собственности, а значит, власти региона имеют возможность оказывать влияние на ценообразование ее продуктов.

В этом контексте министр акцентировал внимание на том, что ранее губернатором Алтайского края Виктором Томенко было дано поручение контролировать "обоснованное ценообразование" на данном предприятии.

- По информации министерства сельского хозяйства Алтайского края, уже в торговой сети птицефабрики "Молодежная" стоимость десятка яиц не будет превышать 100 рублей. Это что касается регионального уровня и тех вопросов, которые находятся в нашей компетенции, - заверил Дешевых.

Евгений Дешевых в АКЗС. Предоставлено АКЗС.

Также он отметил, что на федеральном уровне было принято решение по отмене ввозных пошли на куриные яйца и мясо курицы.

- Тем самым будет насыщен рынок и цены в ближайшее время, надеемся, будут снижены. Ну а в долгую, это запуск со стороны Минсельхоза России дополнительных мер поддержки со стороны государства, опять же направленных на модернизацию существующих отечественных производств и наращивание ими своих мощностей, - добавил руководитель краевого минэкономразвития.

Относительно ситуации с ценами на яйца следует напомнить, что данная тема на текущей неделе обсуждалась в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Виктор Томенко.

- Цены на продукты в магазинах, особенно на яйца и мясо птицы, - одна из самых волнующих и чувствительных тем в последнее время и для жителей нашего края, и для россиян во многих других регионах России, - отметил губернатор.

В этом контексте губернатор дал поручение членам регионального правительства дополнительно уточнить все детали, касающиеся ценообразования.

В тех случаях, где возможно повлиять на этот процесс, Виктор Томенко распорядился сделать все необходимое, чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края.

При этом в целом в 2023 году в Алтайском крае объему производства яиц и мяса птицы выросли по сравнению с 2022 годом. Согласно данным краевого минсельхоза, по итогам 11 месяцев этого года фиксируется рост объемов производства яиц в размере порядка 29 миллионов штук к прошлому году.