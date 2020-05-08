В правительстве края объяснили, кто может взвинчивать цены на алтайскую гречку

Руководитель Алтайпищепрома объяснил: рост цен начался еще в марте и был связан с ажиотажным спросом на гречневую крупу.
В начале пандемии коронавируса покупатели сметали продукты с магазинных полок, торговым сетям приходилось завозить дополнительные партии. Крупяные заводы, не ожидавшие такого спроса, перешли на круглосуточный режим работы.
Сейчас, по словам Большакова, спрос снизился, цена на гречневую крупу у самих производителей стабилизировалась. Если и есть дальнейшие накрутки, то он происходят в товаропроводящей цепочки.
«Это транспортные наценки, наценка тех, кто крупу фасует, наценка торговых сетей. Поэтому рост был, но сегодня этого роста у перерабатывающих предприятий нет», — заверил чиновник.
По данным Алтайкрайстата, средняя стоимость килограмма гречки в местных магазинах составляет порядка 70 рублей. Однако на полках можно увидеть крупу и по 80 и по 100 рублей за упаковку.