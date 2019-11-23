В правительстве не поддержали идею продавать алкоголь с 21 года

Кабинет министров Дмитрия Медведеа выступил против депутатской инициативы о повышении возраста, дающего право на покупку алкоголя, до 21 года.

Как пишет газета «Известия», мнения министерств при этом разделились. К примеру, Минздрав и Роспотребнадзор поддержали эту инициативу. А вот Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг и Минюст выступили против. В проекте отрицательного отзыва сказано, что физическая и психологическая зрелость гражданина наступает в 18 лет.

«К этому возрасту гражданин РФ осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей в полном объеме», — не бесспорно говорится в отзыве.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что, например, покупать оружие в России разрешается с 21 года.

По данным статистики, за семь месяцев 2019 года от отравлений алкоголем умерли 5,5 тыс. россиян.