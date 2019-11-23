В правительстве не поддержали идею продавать алкоголь с 21 года

Как пишет газета «Известия», мнения министерств при этом разделились. К примеру, Минздрав и Роспотребнадзор поддержали эту инициативу. А вот Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг и Минюст выступили против. В проекте отрицательного отзыва сказано, что физическая и психологическая зрелость гражданина наступает в 18 лет.
«К этому возрасту гражданин РФ осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей в полном объеме», — не бесспорно говорится в отзыве.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что, например, покупать оружие в России разрешается с 21 года.
По данным статистики, за семь месяцев 2019 года от отравлений алкоголем умерли 5,5 тыс. россиян.