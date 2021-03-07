В праздничный день в Барнауле изменится расписание пригородных поездов

Отменены электропоезда
- Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55),
- Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:55);
- Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);
- Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
- Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).
Добавлены электропоезда
- Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);
- Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 29-21-68.