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В праздничный день в Барнауле изменится расписание пригородных поездов

Несколько изменений в свое расписание внесла компания «Алтай-Пригород», пассажиров просят именно 8 марта быть внимательными при планировании поездок.

С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка".
С перрона барнаульского вокзала в демонстрационный рейс до Новосибирска отправился электропоезд "Ласточка".
Анна Зайкова

Отменены электропоезда

  • Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55),
  • Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:55);
  • Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);
  • Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
  • Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

Добавлены электропоезда

  • Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55);
  • Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 29-21-68.

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