В преддверии свадебного сезона Банкетный зал «Кафе в парке» приглашает на день открытых дверей

Мероприятие состоится 24​ февраля , где будущие молодожены смогут не только познакомиться с пространством зала, но и получить полезную информацию от свадебных экспертов !

Список спикеров и темы выступлений:

Александра Инешина ​

«Кто такой свадебный организатор и нужен ли он вам»

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Алексей Авдеев

​"Как бы я выбирал ведущего на свою свадьбу. Рассказ о тонкостях выбора свадебного ведущего"

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Владислав Сафонов

«Необычное использование экранов и визуальных решений на свадьбе»

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Андрей Жуковский

«Почему и для чего необходимо видео на торжестве»

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Кирилл Бабий

«О Фотографиях свадебного дня»

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Студия декора «Лэринель»​

«Как декор сделает вашу свадьбу уникальной»

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Специальный гость — Александра Дик, она расскажет и наглядно продемонстрирует какие бывают напитки и гастрономические развлечения на торжестве!

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Вход свободный, но по предварительной записи через директ @vsevcafe (нужно указать ФИО, телефон и панируемую дату торжества), количество месть ограничено!

Начало мероприятия в 14.00. В течение часа эксперты поделятся своими знаниями и опытом, а после гости смогут пообщаться лично с каждым и получить ответы на все вопросы.

Организатор: Банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов 12 В, к-2.