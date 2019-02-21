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В преддверии свадебного сезона Банкетный зал «Кафе в парке» приглашает на день открытых дверей

Мероприятие состоится 24​ февраля, где будущие молодожены смогут не только познакомиться с пространством зала, но и получить полезную информацию от свадебных экспертов!

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Список спикеров и темы выступлений:

Александра Инешина

  • «Кто такой свадебный организатор и нужен ли он вам»
Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Алексей Авдеев

  • ​"Как бы я выбирал ведущего на свою свадьбу. Рассказ о тонкостях выбора свадебного ведущего"
Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Владислав Сафонов

  • «Необычное использование экранов и визуальных решений на свадьбе»
Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Андрей Жуковский

  • «Почему и для чего необходимо видео на торжестве»
Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Кирилл Бабий

  • «О Фотографиях свадебного дня»
Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Студия декора «Лэринель»

  • «Как декор сделает вашу свадьбу уникальной»
Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Специальный гость — Александра Дик, она расскажет и наглядно продемонстрирует какие бывают напитки и гастрономические развлечения на торжестве!

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»

Вход свободный, но по предварительной записи через директ @vsevcafe (нужно указать ФИО, телефон и панируемую дату торжества), количество месть ограничено!

Начало мероприятия в 14.00. В течение часа эксперты поделятся своими знаниями и опытом, а после гости смогут пообщаться лично с каждым и получить ответы на все вопросы.

Организатор: Банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов 12 В, к-2.

Фото: Банкетный зал «Кафе в парке»
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