В преддверии свадебного сезона Банкетный зал «Кафе в парке» приглашает на день открытых дверей

Список спикеров и темы выступлений:
- «Кто такой свадебный организатор и нужен ли он вам»
- "Как бы я выбирал ведущего на свою свадьбу. Рассказ о тонкостях выбора свадебного ведущего"
- «Необычное использование экранов и визуальных решений на свадьбе»
- «Почему и для чего необходимо видео на торжестве»
- «О Фотографиях свадебного дня»
- «Как декор сделает вашу свадьбу уникальной»
Специальный гость — Александра Дик, она расскажет и наглядно продемонстрирует какие бывают напитки и гастрономические развлечения на торжестве!
Вход свободный, но по предварительной записи через директ @vsevcafe (нужно указать ФИО, телефон и панируемую дату торжества), количество месть ограничено!
Начало мероприятия в 14.00. В течение часа эксперты поделятся своими знаниями и опытом, а после гости смогут пообщаться лично с каждым и получить ответы на все вопросы.
Организатор: Банкетный зал «Кафе в парке», г. Барнаул, ул. Энтузиастов 12 В, к-2.