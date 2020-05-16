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В пригород Барнаула подведут воду

Водоканал будет поставщиком семи пригородных поселков Барнаула. Компания подписала концессионное соглашение с администрацией города по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения.

Вода.
Вода.
архив "Росводоканал Барнаул"

Функции гарантирующего поставщика услуг «водоснабжение» и «водоотведение» в пригородных поселках Новомихайловка, Центральный, Бельмесёво, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и селе Лебяжье с 26 мая передадут водоканалу.

Решение принято с целью улучшения качества коммунальных услуг и сокращения риска возникновения значимых аварийных ситуаций. Сегодня износ инфраструктуры водоснабжения и водоотведения поселков находится на критическом уровне, а в воде, добываемой из подземных источников, зафиксирован высокий уровень содержания железа и марганца.

Концессионное соглашение включает инвестиционные мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей, артезианского водозабора и станций очистки артезианской воды.

Сейчас согласовываются тарифы, которые будут установлены для пригородных территорий, а также дополнительные меры по социальной поддержке жителей в условиях предпринимаемых мер по улучшению качества водоснабжения и водоотведения поселков.

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