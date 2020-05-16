В пригород Барнаула подведут воду

Функции гарантирующего поставщика услуг «водоснабжение» и «водоотведение» в пригородных поселках Новомихайловка, Центральный, Бельмесёво, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и селе Лебяжье с 26 мая передадут водоканалу.
Решение принято с целью улучшения качества коммунальных услуг и сокращения риска возникновения значимых аварийных ситуаций. Сегодня износ инфраструктуры водоснабжения и водоотведения поселков находится на критическом уровне, а в воде, добываемой из подземных источников, зафиксирован высокий уровень содержания железа и марганца.
Концессионное соглашение включает инвестиционные мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей, артезианского водозабора и станций очистки артезианской воды.
Сейчас согласовываются тарифы, которые будут установлены для пригородных территорий, а также дополнительные меры по социальной поддержке жителей в условиях предпринимаемых мер по улучшению качества водоснабжения и водоотведения поселков.