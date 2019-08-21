К началу нового учебного года торговая сеть «Пятёрочка» вновь запустила совместный проект с компанией Disney в России и СНГ. «Стиратели-2» — федеральная акция по франшизе популярнейшего бренда MARVEL , в рамках которой каждый покупатель сети может получить игрушечного супергероя. Подобное сотрудничество прошло в 2018 году.

Татьяна Степанова,

руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка»:

Прошлогодняя акция показала высокую эффективность: розничный товарооборот увеличился на 2,7%. Каждый десятый гость «Пятёрочки» получал в подарок в магазине супергероев MARVEL. Такого уровня вовлечения удалось достигнуть как благодаря широкой известности и невероятной популярности франшизы не только среди детей, но и взрослых, так и за счёт увлекательной механики проекта. В этом году мы сделали игрушки MARVEL ещё более функциональными и эмоциональными, услышав пожелания наших гостей в ходе прошлой акции. Теперь каждый из них — со своим уникальным штампом и в фирменных геройских цветах. Уверена, что будет интересно собирать всю коллекцию супергероев всей семьёй, играть и обмениваться ими. Кроме того, игрушка-ластик может пригодиться ребёнку на уроках в школе.

В «Пятёрочке» вновь наступает время супергероев MARVEL! Источник: архив сайта стиратели2. рф

Уникальные подарки за каждые 555 рублей в чеке или за покупку товаров партнеров акции можно будет получить в любом магазине «Пятёрочка» с 20 августа по 7 октября. Гостям торговой сети подарят одну из 16 игрушек-штампов (10 из которых еще и ластики) в виде супергероя MARVEL. Для полной коллекции можно также приобрести альбом для хранения с синими и красными чернилами для печатей. Фигурку можно купить и отдельно на кассе за 49 рублей. Для учащихся они станут незаменимой канцелярской принадлежностью, для юных фанатов супергероев — яркой игрушкой, а для взрослых поклонников MARVEL — элементом необычной коллекции.

В поддержку акции «Стиратели-2» торговая сеть разработала специальный сайт стиратели2.рф, где каждый поклонник MARVEL сможет погрузиться в атмосферу вселенной супергероев: организовать гонки с Халком, найти спрятанные штампики и посоревноваться с друзьями в знаниях фильмов. Развлекательный контент: тематические игры, конкурсы и другие активности будут доступны с момента запуска акции.

* Информация о стоимости указана на момент публикации. Организатором Акции является: ООО «Агроторг». Срок проведения Акции: с 20 августа 2019 г. по «07» октября 2019 года для магазинов сети «Пятерочка». Подробные условия Акции смотрите здесь >>