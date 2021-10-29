В регионах наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт»

«На фармбазе „Спутника Лайт“ нет. В поликлиниках порядка 35 тысяч доз на тех, кто уже записался. „Спутник V“ в наличии, и его дефицита нет», — заявили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга .
Дата новой поставки «Лайта» пока неизвестна. В Ленобласти также нехватка «быстрых» прививок.
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Ажиотаж вокруг «Спутника Лайт» можно объяснить тем, что прививка данным препаратом представляет собой быстрейший путь к получению QR-кода, пишет «Фонтанка».
Между двумя уколами «Спутника V» должно пройти три недели — до второй прививки QR-код, необходимый для посещения ряда общественных мест, не будет сгенерирован.