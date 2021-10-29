29 октября 7°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В регионах наблюдается дефицит вакцины «Спутник Лайт»

В Санкт-Петербурге есть около 700 тыс. комплектов вакцины от COVID-19, заявил губернатор города Александр Беглов. Однако препарат «Спутник Лайт» закончился, когда его завезут — пока неясно. В Нижегородскую область следующую партию однокомпонентной вакцины должны доставить к середине ноября, пишет Газета.Ru.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

«На фармбазе „Спутника Лайт“ нет. В поликлиниках порядка 35 тысяч доз на тех, кто уже записался. „Спутник V“ в наличии, и его дефицита нет», — заявили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга .

Дата новой поставки «Лайта» пока неизвестна. В Ленобласти также нехватка «быстрых» прививок.

Код доступа

Ажиотаж вокруг «Спутника Лайт» можно объяснить тем, что прививка данным препаратом представляет собой быстрейший путь к получению QR-кода, пишет «Фонтанка».

Между двумя уколами «Спутника V» должно пройти три недели — до второй прививки QR-код, необходимый для посещения ряда общественных мест, не будет сгенерирован.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость