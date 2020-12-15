В регионе начинается прием заявок на соискание грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры

В 2021 году поддержка грантовых проектов сохранена в полном объеме : на эти цели из бюджета Алтайского края будет выделено 17 млн. рублей .

Фольклор и декоративно-прикладное творчество в Барнауле.

В конкурсе на соискание грантов могут принять участие краевые, муниципальные учреждения культуры, профессиональные образовательные организации в области искусств, а также некоммерческие организации, в том числе краевые организации творческих союзов России (за исключением казенных учреждений).

Лучшие проекты будут определены в 6 номинациях: профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов; народное творчество; музейная, библиотечная деятельность; деятельность в области художественного образования; иная творческая деятельность.

С Порядком проведения конкурса по отбору проектов на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры на 2021 год можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Алтайского края (Раздел «Конкурсы и гранты»).

Заявки принимаются с 15 декабря 2020 года по 26 января 2021 года включительно.

По вопросам обращаться по тел.: 8 (3852) 50-62-71.