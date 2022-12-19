В ремонте главное мечтать! ТВК Гранд Арена дарит новый Hyundai Solaris (Хундай Солярис) за покупки!

Первого декабря Торгово-выставочный комплекс Гранд Арена объявили о старте грандиозного розыгрыша! Каждый покупатель может стать участником розыгрыша и получить шанс выиграть новенький Hyundai Solaris 2022 года!

Учитывая, что розыгрыш главного приза состоится в декабре 2023 года, то шансы постоянных покупателей Гранд Арены на победу сильно возрастают. Ведь за год можно совершить десятки покупок и каждый чек может принести тот самый заветный автомобиль!

Кроме главного приза будут разыграны дополнительные ценные призы от арендаторов ТВК, каждый дополнительный приз стоимостью не менее 10 000 рублей.

Чтобы стать участником розыгрыша необходимо: Совершить покупку в любом отделе ТВК Гранд Арена на сумму от 5 000 рублей;

Написать на чеке полное ФИО ( без сокращений) и указать контактный номер телефона

без сокращений) и указать контактный номер телефона Опустить чек в ящик для розыгрыша ( он находить в холле у лестницы на первом этаже)

Следите за ходом розыгрыша в официальной группе в ВК https://vk.com/grand_arena_brn

Полные правила и условия участия в розыгрыше опубликованы на сайте Гранд Арены.

Возрастное ограничение 18+

Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023 . Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на сайте grandarena-tvk.ru. Партнер Автоцент АНТ.

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