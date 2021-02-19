В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон

Неправильно подобранный адаптер питания может стать причиной выхода смартфона из строя и даже его возгорания, рассказал радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что приобретая устройство для зарядки, нужно помнить о технических характеристиках своего гаджета. Не стоит увлекаться зарядными устройствами со слишком большой мощностью, предостерег эксперт.

Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge (быстрая зарядка), но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве.

«Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — рассказал специалист.

Чтобы аккумулятор смартфона прослужил дольше, нужно не только избегать слишком мощных адаптеров питания, но и правильно использовать переносные зарядные устройства.

«В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость. Теряет он ее значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт», — объяснил Кузьменко.