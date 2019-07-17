В Роскачестве раскрыли секреты выбора спелых и сочных арбузов без нитратов

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Главное в этом вопросе, как и ожидалось, оказался звук при постукивании.

Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой, значит арбуз перезрел, а если слишком звонкий — не вызрел до конца, говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, на кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное пятно». Оно должно быть ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя. Эксперты подчеркнули, что земляное пятно должно быть только одно. А вот цвет и форма арбуза никак не повлияют на его вкус.

О чем говорит сухой хвостик арбуза?

В Роскачестве особенно подчеркнули, что сухость хвостика арбуза на полках магазина не показательна. С одной стороны, высохший хвостик — это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу, пишут «Известия».

Арбуз. Девушка СС0

При этом пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, будь он совсем зеленым, высохнет в любом случае. На это уйдет всего 3−4 дня, добавили в организации.

Стоит отметь, что сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, не нужно. Ягода хрустит при надавливании всего один раз и, вероятнее всего, арбуз уже хрустнул при транспортировке. Уже дома можно проверить зрелость арбуза, опустив его в ванну. Арбуз не должен тонуть, а если он тонет, то, значит, перезрел, из него вышел воздух.

Как распознать арбуз с нитратами?

Это момент можно отследить только уже после покупки, разрезав арбуз.

Квадратный арбуз. открытые источники