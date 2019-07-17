Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 июля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В Роскачестве раскрыли секреты выбора спелых и сочных арбузов без нитратов

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Главное в этом вопросе, как и ожидалось, оказался звук при постукивании.

Арбуз. Девушка
Арбуз. Девушка
СС0

Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой, значит арбуз перезрел, а если слишком звонкий — не вызрел до конца, говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, на кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное пятно». Оно должно быть ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя. Эксперты подчеркнули, что земляное пятно должно быть только одно. А вот цвет и форма арбуза никак не повлияют на его вкус.

О чем говорит сухой хвостик арбуза?

В Роскачестве особенно подчеркнули, что сухость хвостика арбуза на полках магазина не показательна. С одной стороны, высохший хвостик — это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу, пишут «Известия».

Арбуз. Девушка
Арбуз. Девушка
СС0

При этом пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, будь он совсем зеленым, высохнет в любом случае. На это уйдет всего 3−4 дня, добавили в организации.

Стоит отметь, что сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, не нужно. Ягода хрустит при надавливании всего один раз и, вероятнее всего, арбуз уже хрустнул при транспортировке. Уже дома можно проверить зрелость арбуза, опустив его в ванну. Арбуз не должен тонуть, а если он тонет, то, значит, перезрел, из него вышел воздух.

Как распознать арбуз с нитратами?

Это момент можно отследить только уже после покупки, разрезав арбуз.

Квадратный арбуз.
Квадратный арбуз.
открытые источники

Если, разрезав арбуз вы увидели много белых семечек, это говорит о том, что арбуз удобрялся нитратами. Мякоть при этом созрела быстрее, а на созревание семечек минеральные удобрения никак не сказываются", — заключила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость