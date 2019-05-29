Эксперты рассказали, как выбрать качественное мороженое

Эксперты Роскачества дали советы по выбору безопасного настоящего мороженого, а также как понять, что продукт замораживался неоднократно и как правильно читать его этикетку.

По ГОСТу в основе мороженого молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. В процентном соотношении молока в десерте должно быть более 40%. Если в составе продукта значится, например, пальмовое масло, то это продукт молокосодержащий и он должен стоить дешевле мороженого с только молочными жирами в составе.

Также при изучении этикетки стоит обратить внимание на жирность.

молочное — не более 7,5%

сливочное — от 8,0 до 11,5%

пломбир — от 12,0 до 20,0%

В Роскачестве отмечают, что стабилизаторы и загустители в составе мороженого допускаются и качество десерта они не снижают.

Среди безопасных стабилизаторов и загустителей можно отметить камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), ксантановая камедь (Е415), гуаровая камедь (Е412), эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (Е1450), камедь тары (Е417), целлюлоза (Е460), пектин (Е440), карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), желатин, агароид и казеинат натрия.

В некоторых видах мороженого вместо Е-добавок присутствует желатин или агар-агар.

Также при изготовлении мороженого допускается использование таких пищевых красителей, как Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163.

Факты о мороженом