Эксперты рассказали, как выбрать качественное мороженое

По ГОСТу в основе мороженого молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. В процентном соотношении молока в десерте должно быть более 40%. Если в составе продукта значится, например, пальмовое масло, то это продукт молокосодержащий и он должен стоить дешевле мороженого с только молочными жирами в составе.
Также при изучении этикетки стоит обратить внимание на жирность.
- молочное — не более 7,5%
- сливочное — от 8,0 до 11,5%
- пломбир — от 12,0 до 20,0%
В Роскачестве отмечают, что стабилизаторы и загустители в составе мороженого допускаются и качество десерта они не снижают.
Среди безопасных стабилизаторов и загустителей можно отметить камедь рожкового дерева (Е410), альгинат натрия (Е401), каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407), ксантановая камедь (Е415), гуаровая камедь (Е412), эфир крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты (Е1450), камедь тары (Е417), целлюлоза (Е460), пектин (Е440), карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль (Е466), крахмал окисленный (Е1404), желатин, агароид и казеинат натрия.
В некоторых видах мороженого вместо Е-добавок присутствует желатин или агар-агар.
Также при изготовлении мороженого допускается использование таких пищевых красителей, как Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163.
Факты о мороженом
- Чем выше в мороженом процент жирности, тем белее его цвет.
- Деформированное мороженое наверняка или неправильно хранилось, или его срок годности заканчивается.
- Шоколадная глазурь должна быть равномерно распределена по поверхности и не иметь белого налета.
- Если мороженое покрыто кристалликами льда, его замораживали повторно, и вкус десерта испорчен.
- Самое полезное мороженое — молочное. Оно менее жирное и калорийное, чем пломбир или сливочное, а также содержит кальций, фосфор, калий, магний и витамины группы В.