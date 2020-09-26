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В Роскачестве рассказали, как приготовить самый вкусный глинтвейн дома

Специалисты Роскачества рассказали о том, как каждый житель страны может почувствовать себя виноделом и приготовить дома отличный глинтвейн. С наступлением холодов этот слабоалкогольный напиток будет, что надо.

Сварить ароматный глинтвейн.
Сварить ароматный глинтвейн.
Spisnytlev.no

По словам Юлианы Григорьевой, сомелье и координатора винной комиссии Роскачества, приготовление вина с пряностями — это целый обряд, которому можно посвятить целый осенний вечер.

Для приготовления глинтвейна совсем необязательно покупать дорогое вино. Специалисты рекомендуют любое красное сухое вино базового качества из экстрактивных сортов винограда — «Каберне Совиньон», «Саперави», «Бастардо» или донских автохтонов.

Выдержка в бочке вовсе не обязательна. Кроме того, стоимость бутылки вина может быть в пределах пределах 300−350 рублей, и при этом оно окажется вполне вполне подходящим для приготовления глинтвейна.

Виноград. Вино
Виноград. Вино
СС0

Что касается пряностей, то классическим вариантом считаются гвоздика, корица и кардамон. Однако можно и поэкспериментировать.

К примеру, Олеся Буняева, директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества, считает, что вкус вина будет сочетаться и с анисом или имбирем.

В качестве добавки модно также использовать белый перец или розовый перец. А иногда в глинтвейн для экзотического вкуса добавляют липовый или гречишный мед. Желательно с Алтая.

Апельсины, цитрусовые.
Апельсины, цитрусовые.
СС0

И, конечно же, есть варианты приготовления глинтвейна с фруктами — красным апельсином или с его цедрой.

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