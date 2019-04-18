В Роспотребнадзоре начал работать единый консультационный центр

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» информируют об открытии с 1 апреля 2019 года Единого консультационного центра Роспотребнадзора, функционирующего по телефону: 8−800−555−49−43

Единый консультационный центр Роспотребнадзора — единый канал, предназначенный для организации обработки поступающих звонков от граждан Российской Федерации, иностранных граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора организован в целях консультирования граждан по вопросам санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, а также оперативного реагирования на нештатные ситуации. Его деятельность направлена на повышение доступности и качества консультирования населения, оперативное разрешение неблагополучных ситуаций, своевременное перенаправление обращений в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Режим работы Единого консультационного центра Роспотребнадзора: операторы колл-центра — круглосуточно и без выходных дней;

специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» ( в случае перенаправления им вызова операторами колл-центра) — по будням с 08.00 до 17.30 с перерывом на обед с 12.45 до 13.33.

Звонки, поступающие в Единый консультационный центр Роспотребнадзора с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными.

Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.