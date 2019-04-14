В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы, чтоб не отравиться

На упаковке качественной рыбной продукции должна быть маркировка, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, ее пищевой ценности и массе нетто, указал Роспотребнадзор.
В случае изготовления консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть слова «произведено из мороженого сырья». Дата производства продукции должна быть нанесена методом выдавливания или несмываемой краской на поверхности банки.
Роспотребнадзор также называет признаки некачественной продукции: отсутствующая или плохо читаемая маркировка; ржавчина на банке; поврежденная упаковка, подтеки или вздутия.
«При обнаружении некачественных рыбных консервов рекомендуем обращаться с жалобами Роспотребнадзор», — указали в ведомстве.