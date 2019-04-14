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Потребитель

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать рыбные консервы, чтоб не отравиться

Роспотребнадзор россиянам, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции. По данным надзорного ведомства, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных составляет около 10%, пишет «Коммерсант».

Консервы.
Консервы.
СС0

На упаковке качественной рыбной продукции должна быть маркировка, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, ее пищевой ценности и массе нетто, указал Роспотребнадзор.

В случае изготовления консервы из мороженой рыбной продукции, в маркировке должны быть слова «произведено из мороженого сырья». Дата производства продукции должна быть нанесена методом выдавливания или несмываемой краской на поверхности банки.

Ярмарка камчатской рыбы
Ярмарка камчатской рыбы
Анна Зайкова

Роспотребнадзор также называет признаки некачественной продукции: отсутствующая или плохо читаемая маркировка; ржавчина на банке; поврежденная упаковка, подтеки или вздутия.

«При обнаружении некачественных рыбных консервов рекомендуем обращаться с жалобами Роспотребнадзор», — указали в ведомстве.

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