17 марта
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В Россельхозбанке на Алтае вырос спрос на золотые слитки и инвестиционные монеты

В отделениях Россельхозбанка на территории Алтайского края и Республики Алтай фиксируется повышенный спрос на слитки из драгоценных металлов, обезличенные металлические счета и инвестиционные монеты.

АО «Россельхозбанк»

Жители активно используют покупку монет из драгоценных металлов в РСХБ как один из способов эффективного вложения свободных денежных ресурсов. Так, по итогам 2021 года реализовано 2 647 монет, из них порядка 2 тыс. — инвестиционных, а за первые месяцы 2022 года уже реализовано более 600 монет. Повышенный интерес обусловлен ростом биржевых цен на золото и другие драгметаллы.

Высокой популярностью с конца февраля стал пользоваться также обезличенный металлический счёт, составляющая которого измеряется в граммах золота, серебра, платины или палладия. Банковский счет в драгоценных металлах является накопительным, основная расчетная единица для него — эквивалент реального металла в граммах.

«Клиентов привлекают выгодные условия для обслуживания „металлического“ счёта в Россельхозбанке. Мы на ежедневной основе, в зависимости от конъюнктуры рынка, устанавливаем котировки купли-продажи драгоценных металлов в обезличенном виде. При этом само открытие счета производится бесплатно. Это можно сделать и удаленно, в мобильном приложении», — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Кроме того, значительно выросли показатели продажи золотых слитков и инвестиционных монет.

АО «Россельхозбанк»

Цены на инвестиционные монеты и слитки из драгоценных металлов не включают НДС, а в дальнейшем монета может принести дополнительную прибыль за счет роста ее коллекционной ценности и стоимости драгоценного металла в случае роста его рыночной цены. Дизайнерские линейки монет обновляются несколько раз в год, как правило, к значимым, памятным датам и могут стать отличным подарком.

Приобрести слитки из драгоценных металлов, инвестиционные и коллекционные монеты, а также открыть обезличенный металлический счёт можно в офисах Россельхозбанка на территории Алтайского края и Республики Алтай. Полный их перечень можно найти на сайте банка www.rshb.ru и в мобильном приложении.

АО «Россельхозбанк»

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