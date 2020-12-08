В Россельхозбанке стартовала новогодняя акция со ставкой по вкладу до 6,3% годовых

С 4 декабря 2020 года РСХБ запустил акцию «Новый год с АО „Россельхозбанк“», в рамках которой можно открыть вклад «Растущий доход» со ставкой до 6,3% годовых.*

Специальное предложение действует до 31 декабря 2020 года включительно. В период проведения акции можно открыть вклад на срок 1,5 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу — до 6,3% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе, также предусмотрена возможность льготного расторжения. Минимальная сумма вложений — 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

Юлия Деменюк,

руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк»:

— Предновогодний период — это не только время для покупки подарков, но и лучший момент для того, чтобы задуматься о сохранении и приумножении своих финансов в следующем году. Праздничная акция «Новый год с АО „Россельхозбанк“» сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке, а участие в ней позволит зафиксировать повышенный процент по депозиту на срок до 1,5 лет. Принять участие в акции можно, открыв вклад в отделении банка или удаленно при помощи каналов дистанционного обслуживания — максимально удобный для клиентов способ.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.

* Условия вклада «Растущий доход». Вклад может быть открыт только на имя вкладчика. Срок вклада — 540 дней. Процентная ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Выплата процентов в конце срока вклада: до 180 дней процентная ставка составляет 3,00%; при сроке вклада от 181 до 360 дней — 4,00%; при сроке вклада от 361 до 540 дней — 6,30%. Процентные ставки при досрочном востребовании вклада (% годовых): до 180 дней процентная ставка составляет 1,50%; при сроке вклада от 181 до 360 дней — 2,50%; при сроке вклада от 361 до 540 дней — 3,00%. Минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ. Максимальная сумма вклада не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного востребования путем перечисления на счет вкладчика, открытый в Банке. Пополнение вклада не предусмотрено. Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе по процентной ставке, установленной для досрочного востребования вклада. Автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена.

АО «Россельхозбанк»