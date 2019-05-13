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В Россельхозбанке стартует акция «Болей за наших»

Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших». В период с 10 мая по 16 июня 2019 года при открытии дебетовой или кредитной карты клиенты Банка получают 50 дополнительных бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» за каждую шайбу, забитую российской командой в официальных матчах.

Акция распространяется на карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам «Персональный», «Капитал», «Пенсионный», «Путевая карта», «Амурский тигр Премиум», «Премиальный», «МИР Премиум», «Индивидуальный», «Карта «Премиум», «Карта «МИР — Ультра», «Россельхозбанк — ВОРДИ», «Профсоюзный», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Карта хозяина», «Премиальная кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Кредитная карта «Премиум».

По условиям акции участникам необходимо открыть дебетовую или кредитную карту, а также пополнить счет дебетовой карты или совершить расходную операцию по кредитной карте на любую сумму до 15 июня 2019 года и зарегистрироваться в Программе «Урожай».

Подробные условия акции уточняйте в отделениях АО «Россельхозбанк»

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