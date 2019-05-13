В Россельхозбанке стартует акция «Болей за наших»

Россельхозбанк запускает акцию для хоккейных болельщиков «Болей за наших». В период с 10 мая по 16 июня 2019 года при открытии дебетовой или кредитной карты клиенты Банка получают 50 дополнительных бонусных баллов Программы лояльности «Урожай» за каждую шайбу, забитую российской командой в официальных матчах.