В Россельхозбанке стартует акция «Болей за наших»

Акция распространяется на карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам «Персональный», «Капитал», «Пенсионный», «Путевая карта», «Амурский тигр Премиум», «Премиальный», «МИР Премиум», «Индивидуальный», «Карта «Премиум», «Карта «МИР — Ультра», «Россельхозбанк — ВОРДИ», «Профсоюзный», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Карта хозяина», «Премиальная кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Кредитная карта «Премиум».
По условиям акции участникам необходимо открыть дебетовую или кредитную карту, а также пополнить счет дебетовой карты или совершить расходную операцию по кредитной карте на любую сумму до 15 июня 2019 года и зарегистрироваться в Программе «Урожай».
Подробные условия акции уточняйте в отделениях АО «Россельхозбанк»