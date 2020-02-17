В Россети Сибирь появился робот

Специалисты компании «Россети Сибирь» продолжают внедрять новые алгоритмы работы многоканального телефона «горячей линии» 8−800−1000−380. Теперь с клиентами общаются не только операторы, но и робот. Цель нововведения — развитие сервисов обслуживания клиентов и повышение эффективности деятельности консультационного центра

Теперь, чтобы сообщить об отключении, уточнить время окончания плановых ремонтных работ или задать вопрос по технологическому присоединению, потребителю не придется ждать ответа оператора контакт-центра, часть обращений будет оперативно обработана роботом.

В первую же секунду соединения система 8−800−1000−380 автоматически определяет регион, откуда направлен вызов, уточняет его и предлагает клиенту на выбор несколько вариантов в зависимости от темы обращения: технологическому присоединению энергопринимающих устройств, коммерческому учету электроэнергии, по вопросам отключения или качества электроэнергии. Если контактный телефон звонящего абонента зарегистрирован в системе, то информация об отключениях предоставляется в автоматическом режиме.

С помощью нового сервиса можно получить ответы на такие вопросы как: режим работы центров обслуживания клиентов, развития зарядной инфраструктуры, адреса и исправность электрозарядных станций, приобретение карты клиента и так далее. А вот, например, вызовы с сообщениями о технологическом нарушении в электросетевом комплексе автоматически будут перенаправлены на оператора. В случае отсутствия возможности ожидания на линии ответа оператора в период пиковых нагрузок абонент может воспользоваться ранее внедренными сервисами обслуживания, такими как «голосовая почта» или «обратный звонок».

Напоминаем, звонок по телефону «горячей линии» 8−800−1000−380 — бесплатный для всех регионов присутствия компании «Россети Сибирь» (конфиденциальность гарантирована).

Кроме телефонной справочной связаться с компанией в любое время можно, оставив заявку в интернет-приемной на официальном сайте www.rosseti-sib.ru или на портале светлаястрана.рф, а также специалисты энергокомпании готовы ответить на вопросы потребителей в режиме реального времени в специализированных группах социальных сетей ВКонтакте, Facebook, Instagram.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.