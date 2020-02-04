В Россети Сибирь работает «мобильный контролер».

Специалисты компании «Россети Сибирь» внедряют новые цифровые технологии учета электроэнергии. За показаниями счетчиков теперь следит «мобильный контролер» — специальная программа, позволяющая специалистам сетевой компании выявлять, предупреждать и снижать потери электроэнергии в сетях, а также фиксировать реальное состояние дел в системе учета.

За последние шесть месяцев более 50% всех показаний приборов учета на территории обслуживания компании были получены с помощью приложения «Мобильный контролер». В Алтайском крае сейчас используется 200 планшетных компьютеров с таким «умным» приложением, в каждом районе электрических сетей Алтайского филиала. А на всей территории обслуживания Россети Сибирь — 1058 планшетов. К 2030 году планируется всю передачу данных со счетчиков доверить «мобильным контролерам».

Программа позволяет дистанционно отслеживать показания счетчиков на мобильном телефоне или планшете, фиксировать нарушения, автоматизировать регистрацию актов технической проверки и определять координаты мест установки приборов учета электроэнергии. К тому же в процессе сбора и учета данных становится все меньше ошибок, связанных с человеческим фактором.

Основная цель внедрения новых технологий — удобство для потребителя (например, энергетики не станут беспокоить потребителей для снятия показаний), сокращение потерь электроэнергии, исключение неучтенного потребления электроэнергии и как следствие — повышение качества электроснабжения потребителей.

Кроме всего прочего, эта программа позволяет более эффективно выстроить работу контролеров. С помощью привязки к географическим координатам в мобильном приложении можно задать маршрут обхода таким образом, чтобы попутно осуществить дополнительные работы по заявкам близко находящихся потребителей.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.